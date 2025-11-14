Alcaraz sobre la opción bianual de la Copa Davis: "El compromiso de los jugadores sería aún mayor, porque sería algo único y diferente"

Carlos Alcaraz se encuentra estos días en Turín disputando estos días las Nitto ATP Finals, su última competición individual de la temporada, previa a la celebración de las Finales de la Copa Davis. El murciano apenas tendrá unos días de desconexión antes de arrancar en Bolonia la lucha por el título de selecciones, donde España debutará el próximo jueves.

La Copa Davis ha sido precisamente uno de los temas de actualidad en las últimas semanas desde que Jannik Sinner decidió darse de baja del equipo italiano que defiende título en casa. A su estela, Lorenzo Musetti hizo lo propio tras concluir ayer su participación en las ATP Finals y tampoco estará la próxima semana defendiendo los colores de Italia.

Más allá de estas importantes bajas, el torneo de selecciones ha sido también objeto de debate después de que el director de la ATP, Andrea Gaudenzi, pusiera sobre la mesa la posibilidad de que esta competición se celebre cada dos años, como sucede en otros deportes. Al respecto de esta opción fue preguntado en rueda de prensa Carlos Alcaraz, que no vería con malos ojos este escenario.

“Siendo sincero, creo que la Copa Davis es uno de esos torneos a los que no estás acostumbrado a jugar ni a sentir la intensidad porque juegas por tu país, juegas con tus compañeros. Es totalmente diferente. Creo que es uno de los mayores privilegios que puedes tener en nuestro deporte, representar a tu país. Estoy de acuerdo en que debían hacer algo en este evento, porque creo que jugar cada año no es tan bueno como si se jugara cada dos o tres años", apuntó el tenista de El Palmar, quien considera que "si el torneo se jugara cada dos o tres años, el compromiso de los jugadores sería aún mayor, porque sería algo único y diferente".

A favor de la decisión de Sinner y Musetti

En esta línea, Alcaraz comprende la decisión de Sinner y Mussetti de no disputar este año la Copa Davis y es consciente de que "no puedes jugar todos los años. Sí, estoy jugando este año. De verdad quiero ganar la Copa Davis algún día porque para mí es un torneo importantísimo".

"Jannik la ha ganado dos veces. Creo que Lorenzo también, una o dos veces. En mi opinión, es normal que lo hagan, dado lo larga que ha sido la temporada. Quizás lo guarden para tener una semana más de descanso, vacaciones o pretemporada, lo cual es comprensible. Es lo normal. Pero yo diría que tienen que hacer algo al respecto para que la Copa Davis sea única", afirmó.

El propio Sinner se pronunció al respecto de un posible cambio en el torneo. "Veo más factible que la Copa Davis se juegue cada dos años porque es difícil que los mejores participen cada temporada", explicó en rueda de prensa tras ganar a Ben Shelton en su tercer partido.