Alcaraz se olvida de Ferrero en su álbum personal de 2025

La polémica con Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero sigue hasta el último día de 2025. Esta vez, el tenista español quiso celebrar el final de 2025 con una compilación de fotografías que definen un gran año a nivel personal y profesional. A través de su perfil de Instagram, publicó un post lleno de imágenes y de personas cercanas a él, aunque con una ausencia clara: Juan Carlos Ferrero.

"Mi verdadero 2025", escribió Charly en la descripción de la publicación, junto a un emoticono de un corazón. En la primera fotografía se le ve junto a su peluquero, una figura importante y que ha tenido mucho trabajo este año, pasando después por su familia y amigos y acabando por parte de su equipo y otras figuras importantes del deporte, como Roger Federer o Marc Márquez.

Muchas personalidades que han formado parte del año de Alcaraz, aunque prácticamente todas lo han hecho un menor tiempo que Juan Carlos Ferrero. El técnico alicantino, que dejó de ser entrenador de Carlos hace pocos días tras no llegar a un acuerdo en una negociación contractual, ha sido la persona más importante a nivel deportivo para el murciano, y decisivo para la consecución de Roland Garros y US Open.

Todavía llama más la atención que Ferrero no esté en ninguna de las fotos, cuando una de las incluidas en el álbum es con su equipo y aparecen su representante, Albert Molina, y su actual entrenador, Samu López, entre varias personas más. Un gesto que deja en entredicho que el murciano y Ferrero hayan acabado de la mejor manera su relación profesional.

"Se me mandó el nuevo contrato y había que revisarlo. Yo no estaba de acuerdo con ciertas cosas que se veían en el contrato nuevo, se lo hice saber y al final no se ha llegado a un acuerdo y ya está. Cada año se renueva el contrato, puede haber algunos cambios. Siempre habíamos estado de acuerdo hasta que ha llegado este año", comentó Juan Carlos Ferrero tras anunciarse la ruptura con Alcaraz.

Muchos usuarios que siguen a Carlos Alcaraz han interpretado que las numerosas entrevistas que ha concedido Juan Carlos Ferrero al largo de estos días no han gustado en el entorno del murciano. Esa es una de las hipótesis que se bajaran y que intentan justificar la no presencia del entrenador alicantino en las fotografías.

Alcaraz pone el 'modo 2026'

El español deberá dejar el ruido de lado y enfocarse en todo lo que le espera a partir de la siguiente semana. Y es que el lunes viajará a Corea del Sur para preparar un partido de exhibición ante el italiano Jannik Sinner el próximo 10 de enero. Un duelo que servirá de aperitivo antes de la primera gran cita de la temporada: el Open de Australia.

"Mi objetivo para el 2026 es Australia, y lo bueno y lo malo es que es el primero del año. Más que no dárseme bien, creo que han sido pequeños detalles. He jugado muy buen tenis en Australia; me falta el último momento para avanzar. Espero que este año sea diferente", aseguró el número uno del mundo, que deja atrás un 2025 espectacular.