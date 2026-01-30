Alcaraz: “Odio rendirme, por eso luché hasta el último punto”

Exhausto, pero con una sonrisa imposible de borrar, Carlos Alcaraz compareció ante los micrófonos tras firmar una de las victorias más memorables de su carrera. El murciano doblegó a Alexander Zverev en una batalla monumental de semifinales del Open de Australia, resuelta por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (4), 6-7 (3) y 7-5 después de cinco horas y media de tenis al límite, un triunfo que le abre por primera vez las puertas de la final en Melbourne.

Para Alcaraz, la diferencia estuvo en la cabeza. “He ganado porque he confiado en mí mismo”, explicó aún con el pulso acelerado. “Ha sido, sin duda, uno de los partidos más duros que he jugado a nivel físico”. El español apeló a su experiencia en encuentros extremos para resistir cuando el cuerpo pedía tregua. “Sabía que tenía que entregarlo todo, luchar cada punto y esperar mis oportunidades. Estoy muy orgulloso de cómo he peleado y de haber sido capaz de darle la vuelta”, afirmó, con un discurso que volvió a poner en valor la mezcla de carácter y coraje que define su tenis.

El ambiente de la Rod Laver Arena también tuvo un papel clave. Entre risas, Alcaraz agradeció la presión añadida tras recordarle el entrevistador su precocidad histórica en los Grand Slams. “Estoy muy feliz de poder jugar mi primera final aquí. Es algo que llevaba tiempo buscando”, confesó. “Estas dos semanas han sido increíbles, el nivel ha sido muy alto, pero ahora mismo solo quiero disfrutar de este momento, con toda esta gente animándome. El domingo habrá una atmósfera espectacular y espero darles otro gran partido”, dijo antes de que la entrevista se cerrara para que pudiera iniciar cuanto antes su recuperación.

Ya en la sala de prensa, el número uno amplió su análisis con más calma. Situó este triunfo en lo más alto de su trayectoria hasta ahora: “Nos hemos llevado al límite físico y el nivel del quinto set ha sido altísimo. Remontar en un partido así lo convierte, probablemente, en la mejor victoria de mi carrera”.

Carlos Alcaraz logra una victoria histórica en Australia / JOEL CARRETT

Alcaraz también negó cualquier pensamiento de retirada durante los problemas físicos que sufrió: “En ningún momento se me pasó por la cabeza abandonar. Lo que se vio en el vídeo no tenía nada que ver con eso”. Sobre su mentalidad, fue claro: “Detesto rendirme. De joven me pasó alguna vez y aprendí a odiar esa sensación de pensar que podía haber dado más. Por eso lucho hasta el último punto y siempre creo que puedo cambiar cualquier situación”.

A la hora de elegir, no dudó: “Prefiero ganar este Open de Australia incluso antes que completar el Grand Slam de carrera siendo el más joven”. Eso sí, reconoció que el esfuerzo dejó huella. “Mi cuerpo está cargado, es normal después de tantas horas. Ya he empezado con el trabajo de recuperación y esta noche pasaré por el fisio para intentar llegar lo mejor posible a la final”.

El plan inmediato pasa por descanso y tratamiento, aunque asume que no será fácil desconectar. “Entre la adrenalina y todo lo que rodea a un partido así, dormir cuesta”, admitió. También explicó los calambres sufridos en el tramo final: “Puede ser por deshidratación, sales o nervios. Cuando el cuerpo empieza a fallar y te das cuenta, el estrés aumenta y van apareciendo más problemas. Tenemos que analizarlo para evitar que se repita”.

Noticias relacionadas

Pese a todo, Alcaraz dejó claro que la actitud fue decisiva. “Cuando la mentalidad es buena, incluso el dolor se gestiona mejor. En partidos así, el no querer perder te empuja a llevar el cuerpo más allá de lo que crees posible”. Y esa determinación, una vez más, le colocó a un paso de la gloria en Melbourne.