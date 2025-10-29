Alcaraz se obliga a sacar la calculadora: ¿Qué necesita para mantener el número uno?

Habrá pelea por el número uno del ranking hasta final de año. Es algo de lo que Carlos Alcaraz se encargó de asegurar tras perder en su debut en París en un Masters 1000 que, simplemente, parece esquivo al murciano. La trampa de Cameron Norrie, que se escudó en La Défense Arena que nada tiene que ver con Roland Garros a pesar de compartir ciudad, sirvió para dar esperanza a Jannik Sinner, que vuelve a tener el liderato de la clasificación mundial a tiro.

¿Quién iba a decirle al italiano que empezaría su andadura por el torneo parisino con la posibilidad de asaltar de nuevo el número uno? ¿Cómo se podría esperar Jannik que su eterno rival caería contra todo pronóstico en segunda ronda y pondría fin a una increíble racha de 17 victorias consecutivas en Masters 1000? Era un escenario poco probable, pero ha terminado dándose y ahora ambos tenistas sacan la calculadora para saber cuáles son sus opciones de permanecer o recuperar el liderato mundial.

La situación es la siguiente; tras la derrota de Carlos Alcaraz en segunda ronda, Jannik Sinner recuperará el número uno del ranking si gana el Masters 1000 de París. Solamente una victoria en el recién estrenado La Défense Arena le serviría al transalpino para recuperar el trono que el murciano le arrebató tras el US Open.

¿Qué necesita Alcaraz para mantener el número 1?

Sin embargo, esa posible alegría sería efímera; Carlos Alcaraz recuperará de manera prácticamente inmediata el liderato cuando empiecen las ATP Finals en Turín. En el último torneo del circuito de la temporada, Jannik Sinner defiende 1500 puntos por los 200 de Carlos Alcaraz, que volvería al liderato a la espera de disputarse la competición final del curso tenístico.

En Turín se podrían dar múltiples escenarios. Si Sinner gana París, quedará a 1.050 puntos del español en la Race a las ATP Finals. Eso quiere decir que, si Jannik vence en la Copa de Maestros por segundo año consecutivo, Alcaraz necesitaría sumar 450 puntos para terminar el año como número uno.

Las ATP Finals otorgan 200 puntos por victoria en el Round Robin, que consta de tres partidos; 400 puntos por vencer en semifinales y otros 500 por ganar la final. En pocas palabras, Carlos necesita llegar a la final con al menos una victoria en fase de grupos o vencer los tres partidos del Round Robin para terminar 2025 como número uno. Incluso ganando Sinner el torneo, Alcaraz cerraría el año como primero de cumplir con su parte, algo que pone al murciano en ventaja frente a su rival transalpino. Una lucha que se recrudece y que da a Sinner un soplo de esperanza que antes parecía casi imposible de tener.