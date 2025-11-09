Alcaraz: "Aquí o juegas bien o te comen"

Carlos Alcaraz venció en su debut en las ATP Finals ante el australiano Álex de Miñaur y está a dos partidos de confirmar el número uno. El español jugó un gran partido, sobre todo en el segundo set, y tuvo uno de los mejores días con el revés de todo el año. Según las estadísticas, fue su tercer mejor encuentro con ese golpe, alcanzando el 8,8 de nota media.

El murciano atendió a Álex Corretja, con el micrófono de 'Movistar Plus' y valoró su primer partido en Turín. "Al final siempre hay que buscar las cosas positivas. Lo que pasó en París, le hemos dado vueltas y un partido malo puede venir. Obviamente, cuando tienes un partido así, en el siguiente torneo puede haber pequeñas dudas en cómo va a ser, cómo te vas a sentir, pero he estado entrenando muy bien".

"Aquí están jugando los ocho mejores jugadores del mundo. Aquí o juegas bien o te comen, y al final eso te ayuda mucho a estar concentrado en cada golpe y mentalmente seguir los objetivos que nos estamos marcando. Hoy ha sido un buen primer partido para empezar", confirmó. Su próximo partido será contra el ganador del partido entre Taylor Fritz y Lorenzo Musetti.

Su nuevo gran golpe

"Vengo sintiendo muy bien el revés paralelo. Hemos hecho mucho hincapié en los entrenamientos. Es muy importante tanto en París, que lo intenté pero no salió. Cuando insistes en algo, al final acaba funcionando. No hay mejor 'feeling' que cuando los planes salen bien, así que la verdad que hemos jugado un tenis muy sólido y bueno. En los momentos importantes me he atrevido a ir a por ello", finalizó.

Ahora, Charly tendrá un día descanso antes de su siguiente partido, que se jugará en martes. El murciano necesita dos victorias más para confirmar el número uno. En caso de ganar a Fritz y Musetti, no dependería de lo que hiciera Jannik Sinner en el torneo. Si perdiera uno de los dos partidos, se vería obligado a ganar las semifinales, donde podría enfrentarse al italiano.