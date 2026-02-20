Alcaraz, número uno hasta la tierra y con golpe doble a Sinner

Carlos Alcaraz ya está en semifinales del ATP de Doha 2026 tras imponerse a un inspirado Karen Khachanov en los cuartos de final del torneo catarí. El murciano supo sufrir en un encuentro exigente y selló por primera vez su presencia entre los cuatro mejores del certamen, un resultado que tiene también importantes consecuencias en la clasificación mundial.

Con este triunfo, Alcaraz suma al menos 100 puntos más en el ranking respecto al pasado curso, un botín que le garantiza continuar como número uno del mundo hasta el inicio de la gira de tierra batida.

Alcaraz durante la segunda ronda en Doha / Europa Press

Además, la derrota de Sinner en su partido ante Jakub Mensik da más margen al murciano, que ni siquiera con un escenario perfecto para el italiano —con títulos en Indian Wells y Miami— unido a una hipotética ausencia total de victorias del español alteraría esa condición antes de Montecarlo.

En ese caso extremo, la diferencia, que es ahora mismo de 2850 puntos, podría quesarse aún en 440 antes del primer gran torneo de tierra.

La regularidad del tenista de El Palmar en este arranque de temporada, donde encadena diez victorias consecutivas, encuentra así un doble premio: el acceso inédito a las semifinales de Doha y la consolidación en lo más alto del ranking.

Además, en la semana del inicio del Masters 1000 de Montecarlo (del 5 al 12 de abril), Alcaraz igualará las 66 semanas que Sinner ha permanecido como número uno del mundo.

El italiano se queda ya sin opciones matemáticas de arrebatarle el liderato antes de esa cita, independientemente de sus resultados en la gira estadounidense.