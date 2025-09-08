Alcaraz y el número uno: 729 días después y superando ya a Murray

Carlos Alcaraz vuelve a ser número uno mundial después de conseguir levantar el título del US Open ante Jannik Sinner. El murciano, como ya hizo en 2022, se lleva premio doble de Nueva York destronando a su gran rival y recuperando el trono 729 días después.

Fue un 11 de septiembre de 2023, tras precisamente también el US Open, cuando Alcaraz dejó el liderato y no lo ha podido volver a recuperar hasta ahora. Era uno de los grandes objetivos que venía avisando tiempo atrás y por fin, tras un reinado de 64 semanas de Sinner, lo ha podido recuperar.

Son 760 puntos de diferencia ahora mismo, que contando lo que defenderán ambos en la gira asiática de este próximo mes de octubre (Pekín y Shanghái), aseguran a Alcaraz en lo más alto hasta como mínimo la llegada del Masters 1000 de París (del 27 de octubre al 2 de noviembre).

MÁS QUE MURRAY

Con ello, son mínimo ocho semanas aseguradas como número uno, que sumadas a las 36 que ya consiguió en años anteriores, alcanzará las 44 con total seguridad, adelantando así a Ilie Nastase (40), Andy Murray (41) y Gustavo Kuerten (43) como jugadores con más tiempo en la cima de la ATP.

Lejos quedarán todavía las 58 de Courier y las 64 mencionadas de Sinner, que son los siguientes en la tabla.

Para ello, Alcaraz deberá cuajar un gran final de año, con la Copa de Maestros y los Masters 1000 de Shanghái y París como grandes objetivos finales. De poder lograr grandes actuaciones, aseguraría el número uno a final de año, consiguiendo el trofeo otorgado al número uno en las ATP FInals de Turín, como ya hizo también en 2022.