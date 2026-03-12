¿Cuándo juega Alcaraz contra Norrie en Indian Wells? A qué hora y dónde ver los cuartos de final por TV y en directo

Carlos Alcaraz sigue avanzando en firme hacia su tercera corona en Indian Wells. Después de barrer a Casper Ruud de los octavos de final, el actual número 1 del mundo avanza hacia la antepenúltima ronda de Indian Wells con el objetivo de romper su techo de la edición anterior y de volver a reinar en el desierto de California.

Las victorias ante Dimitrov, Rinderknech y Ruud refuerzan el imponente inicio de temporada de Carlos Alcaraz. Alcanzado el tercer mes de competición, el de El Palmar se mantiene invicto y ya atesora dos titulos más en sus imponentes vitrinas, el codiciado Open de Australia y el ATP 500 de Doha.

El próximo rival de Alcaraz en Indian Wells será Cameron Norrie, el número 29 del ranking ATP. El británico puede parecer un rival apetecible a estas alturas del torneo, pero todavía no ha cedido un solo set en las rondas disputadas y consiguió dejar por el camino a Álex De Miñaur en dieciseisavos.

Cameron Norrie, rival de Alcaraz en cuartos de final de Indian Wells / EFE

En caso de conseguir superar a Norrie, lo más probable es que Alcaraz se vea las caras con sus dos grandes rivales dentro del circuito. Novak Djokovic se postula como su rival más probable en semifinales y, salvo sorpresa mayúscula, Jannik Sinner estará esperando en la gran final.

¿Cuándo juega Alcaraz en los cuartos de final de Indian Wells 2026?

El partido de Carlos Alcaraz contra Cameron Norrie, correspondiente a los cuartos de final de final de Indian Wells, se celebrará este jueves 12 de marzo en un horario todavía por determinar.

¿Dónde ver el próximo partido de Alcaraz en Indian Wells 2026 por TV y online?

En España, los partidos de Indian Wells 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

Noticias relacionadas

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de Indian Wells 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.