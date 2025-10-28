Alcaraz - Norrie, en directo: segunda ronda del Masters 1000 de París, en vivo

¡Buenas tardes a todos y todas! Carlos Alcaraz debuta este martes ante Cameron Norrie en el Masters 1000 de París, uno de los pocos torneos que siguen disputándose en una sola semana. El español, que no ha tenido grandes actuaciones en la capital francesa, tiene como objetivo asegurar el número uno y demostrar que las condiciones indoor también se le dan bien. ¡Empezamos!