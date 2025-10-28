Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En Directo

Tenis

Alcaraz - Norrie, en directo: segunda ronda del Masters 1000 de París, en vivo

El murciano debuta en la capital francesa con el objetivo de asegurar el número uno

Carlos Alcaraz se enfrenta a Cameron Norrie en el Masters 1000 de París

Carlos Alcaraz se enfrenta a Cameron Norrie en el Masters 1000 de París / EFE

Iker Kind

Iker Kind

Carlos Alcaraz y Cameron Norrie se enfrentan en los dieciseisavos del Masters 1000 de París.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas