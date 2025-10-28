En Directo
Tenis
Alcaraz - Norrie, en directo: segunda ronda del Masters 1000 de París, en vivo
El murciano debuta en la capital francesa con el objetivo de asegurar el número uno
Carlos Alcaraz y Cameron Norrie se enfrentan en los dieciseisavos del Masters 1000 de París.
Alcaraz y Norrie se han visto las caras hasta en siete ocasiones, con cinco victorias para el español y dos para el británico. El último duelo entre ambos fue en Wimbledon de este año, donde Charly no tuvo problemas y venció con facilidad en tres sets.
¡Buenas tardes a todos y todas! Carlos Alcaraz debuta este martes ante Cameron Norrie en el Masters 1000 de París, uno de los pocos torneos que siguen disputándose en una sola semana. El español, que no ha tenido grandes actuaciones en la capital francesa, tiene como objetivo asegurar el número uno y demostrar que las condiciones indoor también se le dan bien. ¡Empezamos!
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Lo que no se vio en el Clásico: Problemón con Lamine, el show de Vini, la cabina de Flick...
- Wenger, sobre el Clásico: 'Fue un duelo de hombres contra niños
- Se habla mucho de Lamine y no de otro jugador implicado en pornografia infantil
- ¡Vinicius explota contra Xabi y abandona el campo en pleno partido!
- Así está la enfermería del Barça: ¿quién se recuperará para el partido contra el Elche?
- Un clásico atípico para Flick que deja algunas dudas en el Barça
- Ibai Llanos asume parte de culpa en el lío con Lamine Yamal en el clásico