Alcaraz - Nardi: horario y dónde ver los octavos del Masters 1000 de Cincinnati 2025 por TV y en directo

Carlos Alcaraz se enfrenta a Luca Nardi este jueves 14 de agosto en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025. Te contamos a qué hora juega Alcaraz su próximo partido y cómo verlo por televisión y online desde España.

Después de un estreno desafiante ante Dzumhur (6-1, 2-6 y 6-3) y una victoria algo más plácida ante Medjedovic por un doble 6-4, Alcaraz afronta los octavos de final con el firme objetivo de conquistar un título que todavía no figura en su palmarés particular. Para ello, antes deberá dejar por el camino a algunas de las mejores raquetas del circuito.

Con su última victoria, el de El Palmar ya ha superado su techo en la edición anterior del Masters de Cincinnati, dónde se despidió en dieciseisavos de final ante el francés Gael Monfils. Esta mejora implica que, a partir de ahora, toda ronda superada le permitirá reducir su diferencia respecto a Jannik Sinner en la carrera por el número 1 del ranking ATP.

El próximo rival de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati será Luca Nardi, el número 98 del ranking ATP. El italiano no figuraba entre el elenco esperado para los octavos, pero su victoria ante Shapovalov y el posterior abandono de Mensik le han permitido situarse entre las 16 mejores raquetas del torneo.

El partido de esta madrugada supondrá el segundo cara a cara entre Alcaraz y Nardi. En el anterior y único precedente, que tuvo lugar este año en Doha, la balanza se inclinó a favor del número 2 del mundo (6-1, 4-6 y 6-3).

Luca Nardi, durante su anterior partido contra Alcaraz / NOUSHAD THEKKAYIL

En caso de acceder a la siguiente ronda, el camino de Carlos Alcaraz en el Masters de Cincinnati comenzará a complicarse exponencialmente. El murciano mediría sus fuerzas en cuartos ante el vencedor del cruce entre Comesaña y Rublev, mientras que Zverev figura como su rival más probable en unas hipotéticas semifinales.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Nardi en el Masters de Cincinnati 2025?

El partido entre Carlos Alcaraz y Luca Nardi, correspondiente a los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025, tendrá lugar en la madrugada del jueves 14 de agosto.

El encuentro se disputará en el primer turno de la P&G Center Court del Lindner Family Tennis Center, por lo que dará comienzo no antes de las 01:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Alcaraz - Nardi de octavos del Masters de Cincinnati 2025 por TV y online?

En España, los partidos del Masters 1000 de Cincinnati 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del torneo de Cincinnati con directos, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, prestando especial atención al desempeño de Alcaraz.