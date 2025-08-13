Cuándo juega Alcaraz y dónde ver por TV su próximo partido del Masters 1.000 de Cincinnati

Carlos Alcaraz juega hoy su tercer partido en el Masters 1000 de Cincinnati. El español quiere ganar el torneo estadounidense que le falta en su palmarés y ya conoce a su rival para octavos de final tras eliminar a Damir Dzumhur y Hamad Medjedovic. Te contamos a qué hora juega Alcaraz y dónde ver su partido de hoy.

Alcaraz quiere prolongar su camino en Ohio el máximo posible. Después de superar al serbio Hamad Medjedovic en dos sets (6-4, 6-4), el número 2 del mundo se medirá al italiano Luca Nardi.

En busca de recuperar el número uno, algo no será posible como mínimo hasta el US Open, el tenista murciano podría volver a encontrarse con Jannik Sinner en este torneo de la gira americana.

Nardi será la tercera prueba de un camino nada fácil para Carlos, que podría toparse con nombres como los de De Miñaur o Zverev antes de la gran final.

¿A qué hora juega Alcaraz hoy?

El duelo entre Luca Nardi y Carlos Alcaraz abrirá la sesión nocturna de este miércoles en la P&G Center Court del Lindner Family Tennis Center. En España, habrá que trasnochar: el partido no comenzará antes de la 01:00 de la madrugada del miércoles al jueves (19:00 hora local en Cincinnati).

¿Dónde ver el partido de Alcaraz contra Nardi?

En España, los partidos del Masters 1000 de Cincinnati 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del torneo de Cincinnati con directos, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, prestando especial atención al desempeño de Alcaraz.