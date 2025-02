De dar la cuarta campanada más sonada de la historia ante Djokovic a citarse con Alcaraz

Tras superar con éxito su estreno en Doha, Carlos Alcaraz ya sabe quien será su segundo rival en busca de un título inédito en su palmarés. El tenista español topará este miércoles ante el italiano Luca Nardi, número 85 del mundo, que llega tras superar la fase previa del torneo.

El italiano es probablemente uno de los jugadores más desconocidos en el cuadro final del torneo en la capital qatarí, aunque con una victoria en su palmarés de la que muchos desearían presumir. De hecho, solo tres jugadores consiguieron un hito más notable que el de Nardi cuando derrotó el pasado año a Novak Djokovic en la primera ronda de Indian Wells.

El italiano consiguió superar al entonces número uno mundial desde el puesto 123 del ranking ATP. Algo que no le había sucedido al serbio en toda su carrera, en la que siempre había contado por victoria sus duelos ante tenistas fuera del TOP 100.

Era tan solo la cuarta victoria ATP de un Nardi que vivió un sueño aquella mágica noche en el desierto californiano. "Es una sensación increíble. Ni siquiera podía imaginarme jugar un partido contra él y ahora incluso le gané. Es un sueño hecho realidad para mí" aseguró tras su victoria.

DE SPIDER-MAN AL NÁPOLES

Con apenas 21 años, el italiano sigue siendo una de las grandes promesas de su país, que vive su máximo esplendor histórico, con Jannik Sinner como gran baluarte. Fan del sushi, de LeBron James y de los cómics de Marvel y seguidor acérrimo del Nápoles amenaza ahora con repetir su gran gesta ante Carlos Alcaraz.

Luca Nardi será el próximo rival de Alcaraz / ATP

El murciano quiere seguir con su buena dinámica en Doha, donde ha celebrado el quinto aniversario de su primera victoria. "El camino hasta llegar aquí ha sido impresionante, pero esa victoria siempre será inolvidable por ser la primera. He alcanzado muchas de mis metas, he sido número 1 del mundo y he ganado títulos de Grand Slam, por lo que solo puedo definir todo este viaje como un sueño” aseguró tras su victoria ante Cilic.

A POR LA UNDÉCIMA

La décima en once partidos este curso, solo con la derrota en cuartos de final del Open de Australia ante Novak Djokovic, contra quien podría volver a cruzarse en semifinales en Doha.

Un duelo que está a solo dos pasos de convertirse nuevamente en realidad, aunque sin despistarse antes de Luca Nardi, que antes de derrotar al serbio en Indian Wells aseguró que su único objetivo era "no perder 6-1 y 6-1".

No solo evitó la paliza, sino que dio la campanada, que espera repetir de nuevo ahora ante Carlos Alcaraz.