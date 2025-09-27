Alcaraz - Nakashima: a qué hora y dónde ver los cuartos del ATP 500 de Tokio 2025 por TV y online

Carlos Alcaraz se enfrenta a Brandon Nakashima este domingo 28 de septiembre en los cuartos de final del ATP 500 de Tokio 2025. Te contamos a qué hora juega Alcaraz su próximo partido y cómo verlo por televisión y online desde España.

Tras un debut con problemas por sus dolencias en el tobillo, Carlos Alcaraz tuvo un duelo de octavos complicado contra Zizou Bergs. Sin ser el partido más brillante del murciano, Carlos cumplió con su objetivo (6-4, 6-3) y avanzó de ronda en el torneo tras un partido donde no mostró su mejor nivel.

A falta de ver cómo responde su tobillo en los próximos días tras las molestias en su debut, Alcaraz avanza a los cuartos de final del ATP 500 de Tokio, primer torneo del año que afronta como número 1 del mundo. A pesar de no participar en la edición anterior, el de El Palmar defiende la totalidad de los puntos conseguidos el año pasado en Beijing después de derrotar a Jannik Sinner en la gran final.

El próximo rival de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Tokio 2025 será Brandon Nakashima, el número 33 del ranking ATP. El estadounidense viene de superar en dos sets a Márton Fucsovics en los octavos de final en la competición.

En caso de acceder a la siguiente ronda, Alcaraz medirá sus fuerzas ante el vencedor del cruce entre Casper Ruud y Aleksandar Vukic en semifinales. El noruego, por ranking, es el rival más probable del murciano en la antesala de la final.

¿A qué hora juega Alcaraz hoy contra Bergs en ATP 500 de Tokio 2025?

El partido entre Carlos Alcaraz y Brandon Nakashima, correspondiente a los cuartos de final del ATP 500 de Tokio 2025, tendrá lugar este domingo 28 de septiembre.

El encuentro se disputará en el último turno de la Pista Central, por lo que dará comienzo no antes de las 10:30 horas (CET).

¿Dónde ver el Alcaraz - Bergs del ATP 500 de Tokio 2025 hoy por TV y online?

En España, todos los partidos del ATP 500 de Tokio 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del ATP 500 de Tokio 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.