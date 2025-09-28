Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Tenis

Alcaraz - Nakashima, en directo: resultado de cuartos de final del ATP 500 de Tokio

Sigue en directo el duelo de cuartos de final del ATP 500 de Tokio entre Carlos Alcaraz y Brando Nakashima

Carlos Alcaraz, en un duelo en Tokio

Carlos Alcaraz, en un duelo en Tokio / RODRIGO REYES MARIN / EFE

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Carlos Alcaraz se mide al estadounidense Brandon Nakashima en los cuartos de final del ATP de Tokio.

