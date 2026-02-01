Alcaraz: "Nadie sabe todo lo que hemos pasado estas semanas"

Carlos Alcaraz es histórico. El español ha escrito su nombre también en Australia, el único Grand Slam que le quedaba por levantar. Tras derrotar a Djokovic, ha ganado su séptimo Grand Slam y se ha convertido en el jugador más joven en conquistar todos los 'grandes'. En la ceremonia de premios, el número uno no quiso olvidarse de nadie en su discurso.

"Wow. Primero, quiero hablar de Novak. Se merece una ovación. Estabas hablando de las cosas que he hecho, pero lo que tú has hecho inspira a todos. Trabajo duro, todos los torneos a los que has ido. He disfrutado muchísimo viéndote jugar, compartiendo vestuarios. Gracias por todo lo que haces, es muy inspirador para mí", inició.

"Para mi equipo. Creo que nadie sabe lo muy duro que hemos trabajado y lo que hemos sufrido para este momento. Nos hemos centrado en lo nuestro, sin escuchar lo que decían los demás, empujándome a hacer lo correcto. Estoy muy agradecido por todos los que tengo en el córner".

También quiso dedicar unas palabras a Rafa Nadal, de la misma manera que lo hizo Novak Djokovic anteriormente. "Es un poco raro ver a Rafa allí. Es la primera vez diría. Para mí es un honor jugar en frente de ti, hemos tenido grandes batallas en pista, no muchas, pero ha sido un honor jugar partidos contigo, compartir vestuario... gracias por estar aquí".

"Este torneo es genial para los jugadores. Cada año mejora para hacernos sentir cómodos. Solo me queda agradecer por todo lo que hacéis por nosotros, muy feliz de venir cada año. Es un honor jugar en Melbourne cada año y es un privilegio el amor que siempre recibo. No solo en los partidos, sino también fuera. Solo quiero decir gracias por animarme en los momentos duros de los partidos. Estoy deseando volver el año que viene". finalizó el murciano, que no tiene techo en este deporte.