Alcaraz - Musetti: horario y dónde ver el partido de las ATP Finals 2025 hoy por TV y en directo

Carlos Alcaraz se enfrenta a Lorenzo Musetti hoy jueves 13 de noviembre en el tercer y último partido de la 'Round Robin' de las ATP Finals 2025, en el que el de El Palmar se juega el pase hacia la fase final en uno de los únicos torneos cuyo trofeo todavía no figuran en sus vitrinas.

El paso de Alcaraz por la presente edición del Torneo de Maestros está siendo impecable. El murciano acude al cierre de la primera fase con pleno de victorias después de saldar con victoria su enfrentamiento ante Alex de Miñaur y de protagonizar una imponente remontada ante Taylor Fritz. Estos dos triunfos y el balance de juegos a favor le otorgan medio billete hacia las semifinales, ronda a la que acceden los dos mejores clasificados de cada grupo.

Más allá de la importancia de tachar las ATP Finals de su lista de títulos pendientes, el desempeño de Alcaraz en Turín determinará si termina el año como número 1 del mundo. El murciano parte con enorme ventaja respecto a un Sinner que defiende los 1.500 puntos conseguidos durante la edición anterior, pero cualquier pequeño tropiezo podría derivar en un cambio de orden en la cima del ranking ATP.

Lorenzo Musetti, próximo rival de Alcaraz en las ATP Finals 2025 / EFE

El tercer y último rival de Carlos Alcaraz en la 'Round Robin' de las ATP Finals 2025 será Lorenzo Musetti, el número 9 del mundo. El italiano, que contará con el empuje del Inalpi Arena a su favor, viene de protagonizar una importante victoria ante Alex de Miñaur que le permite mantenerse con opciones de superar el primer corte.

El de la noche del jueves será el octavo cara a cara entre Alcaraz y Musetti, cuarto en el último año. La balanza se inclina claramente hacia el número 1 del mundo, que le ha ganado la partida al italiano en los últimos 6 partidos disputados.

Alcaraz y Musetti se saludan después de su enfrentamiento en semifinales de Roland Garros 2025 / Associated Press/LaPresse

¿A qué hora juega Alcaraz hoy contra Musetti en las ATP Finals 2025?

El partido entre Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti, correspondiente a la tercera jornada de la 'Round Robin' de las ATP Finals 2025 2025, se celebrará hoy jueves 13 de noviembre.

El encuentro tendrá lugar en el último turno del Inalpi Arena de Turín, por lo que dará comienzo no antes de las 20:30 horas (CET).

¿Dónde ver las ATP Finals 2025 por TV y online?

En España, todos los partidos de las ATP Finals 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de las ATP Finals 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.