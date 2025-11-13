Alcaraz - Musetti en directo: ATP Finals en vivo hoy

A SEMIS SIN JUGAR

La jornada ha empezado de maravilla para Alcaraz, que con la victoria de De Miñaur se ha asegurado el pase a las 'semis'.

Curiosidades del destino, ahoa es el australiano quien depende del español. Si Alcaraz gana, De Miñaur a 'semis'. Si gana Musetti, De Miñaur a casa.