En Directo
TENIS
Alcaraz - Musetti en directo: ATP Finals en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la tercera jornada de las Nitto ATP Finals entre Alcaraz y Musetti
Última hora en vivo del partido entre Carlos Alcaraz Lorenzo Musetti de las Nitto ATP Finals
JUAN CARLOS FERRERO - ENTRENADOR DE ALCARAZ
"Sabemos de la importancia del partido. Hay que olvidarse de la consecuencia (el número uno) y centrarse en sacar un buen nivel. Ante Musetti, el average es positivo, aunque él saldrá con confianza y el público le va a apoyar porque tiene opciones de clasificarse. El plan lo tenemos muy claro, a Musetti le gusta variar golpes y medir los tiempos de los partidos. Nos conocemos a la perfección, será una partida de ajedrez".
EVITAR A SINNER
De ganar, Alcaraz evitaría además a Jannik Sinner hasta la final.
Si es primero, su rival será Zverev o Felix Auger - Aliassime, que se jugarán el último billete para semifinales mañana en el turno de noche.
A SEMIS SIN JUGAR
La jornada ha empezado de maravilla para Alcaraz, que con la victoria de De Miñaur se ha asegurado el pase a las 'semis'.
Curiosidades del destino, ahoa es el australiano quien depende del español. Si Alcaraz gana, De Miñaur a 'semis'. Si gana Musetti, De Miñaur a casa.
Muy buenas noches y bienvenidos a un día más de tenis. Un día especial, porque Carlos Alcaraz puede conseguir hoy el número uno mundial ya hasta final de año.
El murciano juega la tercera jornada de su grupo de las ATP Finals ante Musetti. De ganar, primero de grupo y número uno. De perder, segundo de grupo y a 'semis' ante Sinner.
