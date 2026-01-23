En directo
OPEN AUSTRALIA
Alcaraz - Moutet en directo hoy: Open de Australia, tercera ronda en vivo
Sigue en directo el partido de tercera ronda entre Carlos Alcaraz y Corentin Moutet del Open Australia 2026
Última hora y resultado del partido entre Alcaraz y Moutet en el Open Australia 2026.
ALCARAZ 2 - 1 MOUTET | 1er SET [0-0]
40-40
Bien salvada desde el saque, que parece funcionar mejor ya en el día de hoy.
ALCARAZ 2 - 1 MOUTET | 1er SET [0-0]
30-40
Problemas para Alcaraz con el saque. Un par de fallos que le abren la puerta al break a Moutet
ALCARAZ 2 - 1 MOUTET | 1er SET [0-0]
Fácil para Moutet ahora con el servicio.
ALCARAZ 2 - 0 MOUTET | 1er SET [0-0]
Se lleva el juego Alcaraz que confirma la rotura. Buen inicio del español.
ALCARAZ 1 - 0 MOUTET | 1er SET [0-0]
30-30
Es peligroso Moutet cuando le pega cómodo. Desde el resto aprieta a Alcaraz
ALCARAZ 1 - 0 MOUTET | 1er SET [0-0]
15-15
Moutet se hace la primera dejada. Le sale bieen al francés. Día para disfrutar de la dejada con los dos grandes maestros del momento.
ALCARAZ 1 - 0 MOUTET | 1er SET [0-0]
Inmejorable inicio para Alcaraz. Break para empezar ante un Moutet frágil en este primer juego.
ALCARAZ 0 - 0 MOUTET | 1er SET [0-0]
15-30
Le da la vuelta Alcaraz al juego. Buena ritmo de bola del murciano en este inicio
ALCARAZ 0 - 0 MOUTET | 1er SET [0-0]
Arranca al servicio Moutet. Largo el resto de Alcaraz para empezar
TODO LISTO
Los jugadores terminan su tiempo de calentamiento y todo está a punto para este gran partido de tercera ronda.
Los octavos, esperan al número uno.
