¿Cuándo juega Alcaraz su próximo partido en Montecarlo? Fecha y dónde ver por TV, online y en directo

Carlos Alcaraz ha arrancado como un tiro en Montecarlo. Sin apenas sufrir en su debut contra el argentino Sebastián Baéz (6-1, 6-3), el murciano pone rumbo a tercera ronda del torneo monegasco, donde deberá hacer frente a un rival todavía por definir.

El número uno ha arrancado con buena nota su inicio por el Masters 1.000 de Montecarlo. Las dudas generadas tras su recientes decepciones en Indian Wells y Miami se disiparon de golpe con una victoria sin contestación donde el murciano exhibió su mejor tenis en tierra batida, una de sus superfícies predilectas.

Alcaraz tiene en sus manos mantener el número uno en Montecarlo. A pesar de ganar el Open de Australia, sus dos últimos torneos han permitido recortar distancias a Jannik Sinner, que tiene a tiro asaltar lo más alto del ranking. Una victoria del italiano en el torneo monegasco le valdría para ponerse número uno independientemente de lo que hiciese Alcaraz, que quiere repetir el éxito cosechado en 2025 tras coronar Montecarlo.

Una vez superado el trámite de segunda ronda contra el argentino Sebastián Baéz, Carlos Alcaraz mira a la tercera ronda. En ella espera el ganador del duelo entre Etcheverry y su rival, que saldrá del ganador del Atmane-Quinn. El argentino, que venció en primera ronda a Dimitrov, se desmarca como principal favorito y podría generar problemas a Alcaraz en un hipotético duelo de tercera ronda.

¿Cuándo juega Alcaraz su próximo partido en Montecarlo 2026?

El partido de tercera ronda de Carlos Alcaraz en Montecarlo no tiene fecha asignada. Se disputará, en un principio, este jueves 9 de abril en un horario todavía por determinar y contra un rival todavía por definir.

¿Dónde ver el primer partido de Alcaraz en Montecarlo 2026 por TV y online?

En España, los partidos del Masters 1000 de Montecarlo se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

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