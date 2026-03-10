Alcaraz, molesto con sus rivales: “Estoy cansado de jugar contra Roger Federer cada ronda"

Carlos Alcaraz ganó en la tercera ronda de Indian Wells contra Arthur Rinderknech, aunque mostró su frustración ante una situación a la que se enfrenta muy a menudo. En esta ocasión, fue el tenista francés el que mostró una gran versión de tenis y consiguió arrebatarle el primer set al murciano. No es la primera vez que un oponente sube mucho su nivel contra Alcaraz.

"Él estaba jugando su mejor tenis, diría yo, en el primer set y al principio del segundo. Para mí, fue realmente difícil. Me metí en problemas, para ser honesto, pero estoy muy contento con cómo lidié con todo lo que estaba sucediendo. Lo acepté, seguí adelante, me mantuve fuerte mentalmente y luego intenté hacer algo diferente... Creo que simplemente empecé a jugar con más solidez, esperando mis oportunidades", valoró el número uno.

Carlos Alcaraz celebra su victoria sobre Arthur Rinderknech en Indian Wells. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Fue entonces cuando reconoció que se siente muchas veces el rival a batir y eso motiva a sus contrincantes. "A veces me canso de sentir que juego contra Roger Federer en cada ronda. A veces parece que todos juegan a un nivel increíblemente alto. No sé si es solo una sensación mía, pero siento que siempre ocurre contra mí. Si jugaran a ese nivel en todos los partidos, deberían estar mucho más arriba en el ranking. Es algo que me preocupa y en lo que pienso cuando estoy jugando", dijo.

La realidad es que algunos jugadores se crecen cuando tienen a Alcaraz o Sinner delante. Al español también le sucedió en el torneo de Doha, en el que sufrió muchísimo para derrotar a Karen Khachanov y Andrey Rublev. Ambos compitieron a un nivel espectacular que no han podido mantener en Indian Wells, donde ambos se fueron a las primeras de cambio.

"Parece como si tuviera una diana en la espalda, y creo que ellos sienten que si no juegan a ese nivel no pueden ganarme, o al menos eso es lo que imagino que pueden pensar. Yo debo intentar no dejar que el rival sea agresivo o juegue a su estilo y tratar de imponer mi estilo", zanjó. De momento, Carlos no ha perdido ni un solo partido en lo que va de 2026.

Ruud en octavos

"Estaba un poco enfadado conmigo mismo, porque tuve varias bolas de ‘break’, incluso una bola de set, y no pude aprovecharlas. Sentí que había dejado escapar grandes oportunidades, y a veces es difícil aceptarlo. Pero al comienzo del segundo set él jugó a un nivel muy alto en el juego en el que me rompió el saque. Así que lo acepté, intenté mantenerme fuerte mentalmente y seguir luchando", analizó sobre el partido.

Noticias relacionadas

El próximo rival será Casper Ruud, que ganó en tres sets a Valentin Vacherot. El camino hasta la final se le ha despejado, con los tropiezos de Taylor Fritz y Alex de Miñaur. El murciano sigue a un nivel espectacular y parece prácticamente imposible ganarle en estas condiciones. Sin embargo, Jannik Sinner está dispuesto a hacerlo y viene como un cohete en Indian Wells.