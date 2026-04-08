Alcaraz se moja y elige al mejor tenista de la historia: "En cuanto a títulos, sin ninguna duda"

Carlos Alcaraz atendió a los medios de comunicación en Montecarlo y le hicieron un pequeño test, en el que tenía que escoger al mejor deportista actual (según él) de los deportes más mediáticos del mundo. El murciano no dudó en mojarse, como buen seguidor de los deportes que es, y no evadió ninguna respuesta. Ni siquiera la que hacía referencia al GOAT del tenis.

El murciano empezó por el fútbol, donde le tiraron un poco los colores. Es un madridista reconocido y en más de una ocasión se ha dejado ver por el Bernabéu. "En el futbol ahora mismo me encanta Mbappé", desveló el todavía número uno del mundo. Incluso en algunos torneos ha pedido cambiar su horario de partido para no perderse al Real Madrid.

En el baloncesto, se fue directamente a la NBA, aunque no pudo olvidar la gran relación que tiene desde hace años con una estrella de la competición: Jimmy Butler. "En el baloncesto, LeBron James o Stephen Curry, pero iría con mi amigo Jimmy Butler". El murciano aprovechó su estancia en Miami para ver un partido de Los Ángeles Lakers, donde también aprovechó para conocer a Luka Doncic.

Y en motor, Alcaraz barrió para casa. "Soy muy de Fernando Alonso. Sé que ahora mismo no está muy bien, pero si tuviese que elegir quién está bien, obviamente, me quedo con Kimi Antonelli. Es el que mejor está, pero tengo gran admiración por Lewis Hamilton", finalizó el español, que se unió en su momento a la fiebre por Fernando Alonso y 'El Plan'.

Alcaraz, junto a Novak Djokovic / Dita Alangkara / AP

Como el deportista olímpico más grande, no dudó en escoger al legendario Michael Phelps. Llegó entonces la pregunta del millón; la que hacía referencia a su propio deporte. "En cuanto a títulos, Novak Djokovic, sin ninguna duda", reconoció el tenista de El Palmar. El serbio es el único del circuito masculino en ostentar 24 Grand Slams en sus vitrinas.

Por último, quiso también lanzar un guiño a los dos torneos más grandes de tenis que se disputan en España. ¿Cuál es su torneo preferido? "Puedo ir con Barcelona o Madrid. Diría que más Madrid", dijo. Precisamente, después del torneo de Montecarlo, Alcaraz hará la gira de tierra batida por su país: primera parada en el Barcelona Open y después el Mutua Madrid Open.