Alcaraz - De Miñaur: Horario y dónde ver por TV el partido de las Nitto ATP Finals

Carlos Alcaraz abre fuego en Turín con su duelo ante Álex De Miñaur en la primera jornada de las Nitto ATP Finals. El murciano quiere cerrar el año por todo lo alto alzando por primera vez la Copa de Maestros y asegurar el número uno a final de año.

Tres victorias le sirven a Carlitos para acabar en lo más alto independientemente del papel de Sinner. Si es capaz de superar su grupo con pleno de victorias, el primer gran objetivo estaría liquidado antes de la fase final.

Pero para ello, Alcaraz deberá lidiar con el grupo más complicado. Además de De Miñaur, Djokovic y Fritz serán los rivales en su grupo, en busca de acabar con la gran maldición de este torneo para Carlitos y para el tenis español.

El primer obstáculo será el australiano en su quinto duelo entre ambos. Hasta el momento, pleno absoluto para el murciano, que se venció en Barcelona 2022 y 2025, Queen's 2023 y Rotterdam 2025.

HORARIO DEL ALCARAZ - DE MIÑAUR

El partido entre Carlos Alcaraz y Álex De Miñaur se jugará este domingo 9 de noviembre en la primera jornada de las Nitto ATP Finals en el Inalpi Arena de Turín.

Lleyton Hewitt, junto a Alex De Miñaur / @TennisAustralia

El partido empezará no antes de las 14:00 horas CET, justo después del partido de dobles que abrirá la jornada en la ciudad transalpina.

DÓNDE VER POR TV EL ALCARAZ - DE MIÑAUR

En España, todos los partidos de las Nitto ATP Finals 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de las Nitto ATP Finals 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.