En Directo
TENIS
Alcaraz - De Miñaur, en directo: Las Nitto ATP Finals en vivo hoy
Sigue en directo el partido entre Carlos Alcaraz y Álex De Miñaur de la primera jornada de las Nitto ATP Finals
Última hora en vivo del partido de las Nitto ATP Finals entre Carlos Alcaraz y Álex De Miñaur.
EL NÚMERO UNO EN JUEGO
Más alla del título, en Turín también está en juego el número uno del ranking ATP.
Alcaraz es quien tiene más de cara la situación. Al murciano le vale con consguir tres victorias para mantenerlo independientemente de lo que pase con el título.
Por su parte, Sinner necesita vencer invicto y esperar un mal papel del español, que no puede repetir lo del año pasado.
CAMBIO EN EL GRUPO
La baja a última hora de Novak Djokovic cambia la hoja de ruta de Alcaraz en su grupo en Turín.
La baja del serbio da entrada a Lorenzo Musetti, que jugará mañana lunes ante Fritz, el otro integrante del grupo.
PRIMERA ALEGRÍA ESPAÑOLA
Pese a ser el primero en jugar en el torneo individual, Alcaraz no será el primer español en jugar en Turín.
En la sesión matinal del partido de dobls, Marcel Granollers ha conseguido la victoria junto a Horacio Zeballos ante la pareja alemana Kraweitz y Puetz (6-4, 4-6 y 10-6).
¡Muy buenos días! Bienvenidos a la primera jornada de las Nitto ATP Finals con el partido entre Carlos Alcaraz y Álex De Miñaur que abrirá fuego en Turín.
Será a partir de las 14 horas. Hasta entonces, la previa aquí en SPORT.
- Lo pasé mal en el Barça, me lo tomé como algo muy personal, tendría que haber disfrutado más
- El cachondeo de la selección polaca por las fotos de Anna Lewandowska: 'Durante mucho tiempo nadie quiso decirle la verdad a Robert
- El Camp Nou comparado con la lata de sardinas del Bernabéu no tiene color
- Trabajo intensivo de Flick y el staff con Rashford
- Flick despeja las dudas con Joan Garcia y Koundé
- Mario Bruno Fernández 'explota' tras un error de Willy Hernangómez: '¡Qué vergüenza...
- Simeone no entiende lo de Julián Álvarez
- Julián Álvarez abre la puerta: 'Se habla mucho de mí y del Barça