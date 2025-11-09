Alcaraz - De Miñaur, en directo: Las Nitto ATP Finals en vivo hoy

EL NÚMERO UNO EN JUEGO

Más alla del título, en Turín también está en juego el número uno del ranking ATP.

Alcaraz es quien tiene más de cara la situación. Al murciano le vale con consguir tres victorias para mantenerlo independientemente de lo que pase con el título.

Por su parte, Sinner necesita vencer invicto y esperar un mal papel del español, que no puede repetir lo del año pasado.