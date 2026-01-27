En directo
OPEN AUSTRALIA
Alcaraz - De Miñaur hoy en directo: cuartos del Open de Australia en vivo
Sigue en directo el duelo de cuartos de final entre Carlos Alcaraz y Álex de Miñaur
Última hora y resultado del partido entre Carlos Alcaraz y Álex de Miñaur de los cuartos de final del Open de Australia 2026.
V-40
ALCARAZ 6-5 DE MIÑAUR* | 1er SET (0-0)
Otro buen resto de Carlos y el revés cruzado del australiano se va al pasillo. ¡Otra bola de set!
40-40
ALCARAZ 6-5 DE MIÑAUR* | 1er SET (0-0)
Gran primer saque del australiano, que salva las tres. Concentradísimo.
40-30
ALCARAZ 6-5 DE MIÑAUR* | 1er SET (0-0)
Otro resto que se va por un pelo. Tendrá una última Carlos.
40-15
ALCARAZ 6-5 DE MIÑAUR* | 1er SET (0-0)
Salva la primera De Miñaur. El resto de Alcaraz se quedó en la red.
40-0
ALCARAZ 6-5 DE MIÑAUR* | 1er SET (0-0)
Brutal el resto de Carlos tras el saque abierto. ¡Tres bolas de set para Alcaraz!
30-0
ALCARAZ 6-5 DE MIÑAUR* | 1er SET (0-0)
No le sale el revés paralelo al australiano. Interesante 0-30...
15-0
ALCARAZ 6-5 DE MIÑAUR* | 1er SET (0-0)
Falla con la derecha De Miñaur tras el intercambio.
ALCARAZ 6-5 DE MIÑAUR* | 1er SET (0-0)
Le ponen un 'warning' surrealista a De Miñaur. Carlos defendiendo a su contrincante, comentándole a la juez de silla que no estaba listo.
ALCARAZ* 5-5 DE MIÑAUR | 1er SET (0-0)
¡Juego en blanco para Alcaraz! Dejada impresionante de Carlos, que luego remata con De Miñaur vencido.
30-0
ALCARAZ* 5-5 DE MIÑAUR | 1er SET (0-0)
Derecha invertida perfecta de Carlos. De Miñaur solo pudo verla pasar.