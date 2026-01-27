Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OPEN AUSTRALIA

Alcaraz - De Miñaur hoy en directo: cuartos del Open de Australia en vivo

Sigue en directo el duelo de cuartos de final entre Carlos Alcaraz y Álex de Miñaur

Alcaraz saca el puño ante De Miñaur

Alcaraz saca el puño ante De Miñaur / AP

Iker Kind

Iker Kind

Última hora y resultado del partido entre Carlos Alcaraz y Álex de Miñaur de los cuartos de final del Open de Australia 2026.

