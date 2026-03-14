En directo
TENIS
Alcaraz - Medvedev en directo: Semifinales de Indian Wells hoy en vivo
Sigue en directo la segunda semifinal de Indian Wells 2026 entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev
Última hora y resultado en vivo del partido entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev de semifinales de Indian Wells 2026.
ALCARAZ 2 - 5 MEDVEDEV | 1er SET
Muchos errores de Alcaraz que ponen en bandeja el juego de Medvedev, que todo sea dicho, está sacando a las mil maravillas.
ALCARAZ 2 - 4 MEDVEDEV | 1er SET
Se anima Carlos y no es para menos porque acaba de salvar un juego vital y que se había puesto más que complicado con el 0-30. Ojo que despierta el murciano.
ALCARAZ 1 - 4 MEDVEDEV | 1er SET
¡Cómo está jugando Medvedev! De línea a línea al ruso que confirma el break. Ojito al nivel del ruso.
ALCARAZ 1 - 3 MEDVEDEV | 1er SET
Y vaya que si ha salido serio Medvedev... break del ruso que da la vuelta al juego y da el primer golpe al partido.
No falla una bola que no toca el ruso y ataca a la perfección cuando puede.
ALCARAZ 1 - 2 MEDVEDEV | 1er SET
Responde también bien Medvedev al primer intente de Alcaraz al resto. Serio el ruso
ALCARAZ 1 - 1 MEDVEDEV | 1er SET
Solventa Alcaraz un primer juego al saque que se pudo poner complicada con el 15-30. Demuestra Medvedev que está peligroso
ALCARAZ 0 - 1 MEDVEDEV | 1er SET
Se apunta el juego Medvedev. Empieza bien al saque el ruso
ALCARAZ 0 - 0 MEDVEDEV | 1er SET
Arranca el partido. Ganó el sorteo Carlos y como es habitual, eligió restar
UN GENIO TAMBIÉN EN PISTA DURA
Carlos Alcaraz sigue ampliando su racha en pista dura al aire libre y ya suma 34 victorias consecutivas, igualando la tercera mejor marca de la Era Open. Con esta cifra alcanza el registro que logró Pete Sampras en 1994 y supera ya las rachas de Rod Laver y Novak Djokovic, ambos con 33.
Solo Jimmy Connors (55) y Roger Federer (46) tienen rachas más largas en esta superficie. La del español, iniciada en Cincinnati 2025, continúa activa.
UNA MARCA HISTÓRICA
Carlos Alcaraz llega con 16-0 en 2026 tras conquistar Australian Open y Doha, y si gana ante Medvedev firmará 17-0, igualando uno de los mejores arranques de temporada en la historia del ATP Tour desde 1990.
Con esa marca alcanzaría las 17 victorias seguidas logradas por Roger Federer en 2018, Novak Djokovic en 2013 y Pete Sampras en 1997.
Por delante en la lista solo quedarían Rafael Nadal (20-0 en 2022) y los dos grandes inicios de Novak Djokovic: 26-0 en 2020 y 41-0 en 2011.
