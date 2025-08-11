TENIS
Alcaraz - Medjedovic en el Masters 1.000 de Cincinnati: horario y dónde ver en TV el partido
A qué hora juega Carlos Alcaraz hoy y dónde ver por TV el Masters 1000 de Cincinnati en directo y online
Carlos Alcaraz disputa su segundo partido en el Masters 1000 de Cincinnati. El español busca conquistar un torneo vacante en sus vitrinas y para ello, ya conoce su segundo rival tras eliminar en su debut al bosnio Damir Dzumhur, número 56 del mundo.
Alcaraz se enfrenta a Hamad Medjedovic en tercera ronda y tras la decepción de la final de Wimbledon, Alcaraz busca el éxito en Cincinnati la temporada de pista dura, después de tomar la decisión de no competir en Toronto.
En busca de recuperar el número uno, algo no será posible como mínimo hasta el US Open, Alcaraz volverá a encontrarse con Jannik Sinner en el primer torneo de la gira americana, ambos con el último Grand Slam ya en el horizonte.
Medjedovic será la segunda prueba de un camino nada fácil para el español, que podría toparse con nombres como los de De Miñaur o Zverev antes de la gran final.
HORARIO DEL ALCARAZ - MEDJEDOVIC
El partido de tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Hamad Medjedovic se juega este martes 12 de agosto en un horario todavía por determinar por parte de la organización.
DÓNDE VER EL ALCARAZ - MEDJEDOVIC
En España, los partidos del Masters 1000 de Cincinnati 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.
Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes.
Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de Wimbledon 2025 con directos, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, prestando especial atención al desempeño de Alcaraz.
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- Horario, TV y canal del Barça - Como 1907 del Trofeu Joan Gamper
- La decisión final de Fermín sobre su futuro
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Flick ya tiene sustituto para Iñigo Martínez
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- FC Barcelona - Como 1907, en directo: última hora del partido del Trofeu Joan Gamper en vivo
- La estrategia al límite del Barça para inscribir