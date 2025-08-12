En Directo
Tenis
Alcaraz - Medjedovic, en directo: tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, en vivo hoy
Sigue en directo el partido entre Carlos Alcaraz y Hamad Medjedovic en la gira norteamericana
Última hora en directo del partido entre Carlos Alcaraz y Hamad Medjedovic de la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati.
ALCARAZ* 5-4 MEDJEDOVIC | 1er SET (0-0)
¡Ace del español! 15-15.
ALCARAZ* 5-4 MEDJEDOVIC | 1er SET (0-0)
Globo buenísimo de Medjedovic, que deja a Carlos clavado en la red. 0-15.
ALCARAZ 5-3 MEDJEDOVIC* | 1er SET (0-0)
Juego muy cómodo para el serbio. Ahorrando energía también Alcaraz, que sacará para llevarse el primer set.
ALCARAZ 5-3 MEDJEDOVIC* | 1er SET (0-0)
Dos saques directos seguidos de Medjedovic.
ALCARAZ 5-3 MEDJEDOVIC* | 1er SET (0-0)
Fantástico con el revés paralelo Medjedovic. 15-0.
ALCARAZ* 4-3 MEDJEDOVIC | 1er SET (0-0)
¡Ace del murciano! A un solo juego de llevarse el set.
ALCARAZ* 4-3 MEDJEDOVIC | 1er SET (0-0)
Resto laaaargo del serbio y Alcaraz está cerca de confirmar el break.
ALCARAZ* 4-3 MEDJEDOVIC | 1er SET (0-0)
Buen primer saque y define desde la red. 30-15.
ALCARAZ* 4-3 MEDJEDOVIC | 1er SET (0-0)
Resto fuera de la pista del serbio. 15-15.
ALCARAZ* 4-3 MEDJEDOVIC | 1er SET (0-0)
Gran resto con el revés de Medjedovic. 0-15.
