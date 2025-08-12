Alcaraz - Medjedovic, en directo: tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, en vivo hoy

Última hora en directo del partido entre Carlos Alcaraz y Hamad Medjedovic de la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

ALCARAZ* 5-4 MEDJEDOVIC | 1er SET (0-0) ¡Ace del español! 15-15.

ALCARAZ* 5-4 MEDJEDOVIC | 1er SET (0-0) Globo buenísimo de Medjedovic, que deja a Carlos clavado en la red. 0-15.

ALCARAZ 5-3 MEDJEDOVIC* | 1er SET (0-0) Juego muy cómodo para el serbio. Ahorrando energía también Alcaraz, que sacará para llevarse el primer set.

ALCARAZ 5-3 MEDJEDOVIC* | 1er SET (0-0) Dos saques directos seguidos de Medjedovic.

ALCARAZ 5-3 MEDJEDOVIC* | 1er SET (0-0) Fantástico con el revés paralelo Medjedovic. 15-0.

ALCARAZ* 4-3 MEDJEDOVIC | 1er SET (0-0) ¡Ace del murciano! A un solo juego de llevarse el set.

ALCARAZ* 4-3 MEDJEDOVIC | 1er SET (0-0) Resto laaaargo del serbio y Alcaraz está cerca de confirmar el break.

ALCARAZ* 4-3 MEDJEDOVIC | 1er SET (0-0) Buen primer saque y define desde la red. 30-15.

ALCARAZ* 4-3 MEDJEDOVIC | 1er SET (0-0) Resto fuera de la pista del serbio. 15-15.