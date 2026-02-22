Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TENIS

Alcaraz ya tiene medio mundo a sus pies

Con el título en Doha, el murciano ya sabe lo que es ganar en 14 países diferentes

Alcaraz celebra en Doha

Alcaraz celebra en Doha / Europa Press

Albert Briva

Albert Briva

Oriente Medio tiene también el sello de Alcaraz desde este sábado con la consecución del título en Doha. El murciano conquistó uno de los pocos trofeos que le quedaban por lucir en sus vitrinas pintando de verde un nuevo país en su glamuroso mapa mundial de victorias.

Con la capital de Catar como última adquisición, el tenista español cuenta ya con 14 países en cuatro continentes distintos. Desde Croacia (donde se alzó con el primero) hasta Catar pasando por Estados Unidos, Sudámerica y como no, Europa.

El país americano es el gran favorito del murciano, con seis de sus 26 títulos conseguidos allí. Por detrás, España y Reino Unido con cuatro cada uno con las dos coronas en Barcelona, Madrid, el torneo de Queen's y Wimbledon.

Los dos títulos de Roland Garros ponen a Francia en cuarta posición, mientras que Argentina, Australia, Brasil, China, Croacia, Italia, Japón, Mónaco, Países Bajos y ahora Catar lucen con una.

Alcaraz ganó su primer título en Umag

Alcaraz ganó su primer título en Umag / ATP

Una demostración más de la versatilidad y de la magnitud de un tenista que a sus 22 años tiene a medio mundo ya a sus pies.

LOS TÍTULOS DE ALCARAZ

  • Argentina (1): '23 Buenos Aires
  • Australia (1): '26 Open Australia
  • Brasil (1): '22 Rio de Janeiro
  • China (1): '24 Beijing
  • Croacia (1): '21 Umag
  • Francia (2): '24 Roland Garros, '25 Roland Garros
  • Italia (1): '25 Rome
  • Japón (1): '25 Tokyo
  • Monaco (1): '25 Monte Carlo
  • Países Bajos(1): '25 Rotterdam
  • Catar (1): '26 Doha
  • España (4): '22 Barcelona, '22 Madrid, '23 Barcelona, '23 Madrid
  • Reino Unido (4): '23 Queen's Club, '23 Wimbledon, '24 Wimbledon, '25 Queen's Club
  • USA (6): '22 Miami, '22 US Open, '23 Indian Wells, '24 Indian Wells, '25 Cincinnati, '25 US Open

