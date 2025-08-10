Un Alcaraz a medio gas espanta los fantasmas de Cincinnati

Carlos Alcaraz derrotó en tres sets a Damir Dzumhur (6-1, 2-6, 6-3) en un partido más igualado de lo esperado. El murciano tuvo que sacar su mejor versión en el set decisivo para espantar los fantasmas de Cincinnati, donde cayó en su debut el año pasado tras ganar también la primera manga. En esta ocasión, Charly tiró de veteranía y superó un duro obstáculo como el tenista bosnio, del mismo modo que en Roland Garros.

El español intimidó desde el primer juego al resto, donde tuvo una bola de break tras varios restos profundos. El bosnio acabó salvando la situación, aunque ya no pudo con la siguiente. En su segundo turno de servicio, Carlos se colocó 0-40; una diferencia demasiado grande para remontar. Una derecha de Dzhumur se fue larga y Alcaraz ya se vio por delante en el marcador.

Dzumhur no aguantó el ritmo del español en los siguientes juegos. Carlos, jugando mucho con su derecha, ganaba los puntos con suma facilidad, moviendo a su rival de un lado a otro. En gran parte de los puntos, el bosnio acababa fallando en su segundo o tercer intercambio. Una tarea sencilla para el murciano, que prácticamente solo tenía que meter la bola dentro.

Fue así como logró otra rotura más, para poner una distancia de dos 'breaks' muy difícil de remontar. La derecha de Alcaraz hizo mucho daño, con un 9,4 de efectividad, y desquició totalmente al bosnio. Salvar el primer juego fue clave para que no se llevara un 'rosco', ya que Carlos volvió a romper el saque tras una subida a la red y se adjudicó la primera manga. Muy cómodo.

A diferencia del primer set, Charly empezó sacando en el segundo. Con la misma solidez con la que acabó. Siete juegos seguidos demostraban la gran diferencia entre ambos tenistas. Aun así, Dzumhur no perdió la cara al partido y ganó el siguiente juego con el servicio en blanco. Alcaraz tuvo un momento de relajación en el siguiente juego y varios errores consecutivos permitieron al bosnio lograr el primer 'break' del partido en su casillero.

La situación empezó a ser similar a la de Roland Garros. Tras un dominio absoluto, Alcaraz se relajó en gran medida y empezó a fallar con sus golpeos, mientras Dzumhur iba sacando su mejor versión y atreverse a subir a la red. El bosnio no dudó en aprovechar el momento y volvió a romper a Carlos, para colocarse 4-1 y servicio a favor.

Aunque Carlos intentó no descolgarse en el partido, el bosnio dio muy pocas opciones a la peor versión de su rival en el partido. Alcaraz no intimidó en los siguientes juegos al resto y Dzumhur cerró un set impecable por su parte, minimizando sus errores no forzados y siendo más agresivo, incluso con subidas a la red. Todo esto con un Carlos 'grogui'. 6-2, igualdad en el marcador.

Quedan atrás los fantasmas del año pasado

El murciano dejó atrás el despiste y se puso el mono de trabajo. El set decisivo fue más similar al primero, con la superioridad esperada de Alcaraz en los intercambios, que desinfló la burbuja del bosnio. Tras un juego al resto muy disputado, el español consiguió el break y pegó un grito que verificó la tensión en el ambiente. Aun así, no logró conservar la ventaja hasta el final.

Cuando parecía que el murciano tenía controlado el partido, Dzumhur volvió a meterse en el partido tras varios puntos consecutivos. El bosnio logró el break, aunque el español se lo devolvió en el siguiente juego y cerró el partido con su servicio. Tras este triunfo, el jugador de El Palmar se enfrentará en tercera ronda al ganador del duelo entre Tallon Griekspoor y Hamad Medjedovic. Queda atrás el mal desempeño de 2024 y un segundo set que activó todas las alarmas.

Landaluce, eliminado

Una de las mayores promesas del tenis español, Martín Landaluce, cayó eliminado en segunda ronda de Cincinnati ante el australiano Alexei Popyrin. A pesar de tener hasta 14 oportunidades de break en el partido, tan solo fue capaz de convertir una, demostrando que todavía le falta madurez en los momentos clave de los partidos.

Una veteranía que le sobra a Popyrin, que con la mitad de bolas de break (7), se impuso en dos sets al español, el primero de ellos en el tie-break. Landaluce tuvo hasta cuatro bolas de set, pero no convirtió ninguna, en lo que hubiera supuesto un cambio de rumbo importante en el partido. A pesar de la derrota, el talento madrileño sigue dando pasos de gigante para avanzar cada vez más rondas en torneos grandes.