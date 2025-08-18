Alcaraz: "No es la manera en la que me gustaría ganar"

Carlos Alcaraz alzó el título del Masters 1000 de Cincinnati después de que Sinner se retirase del partido tras poco más de 20 minutos. El español se 'vengó' del italiano por la derrota en Wimbledon y tendrá la oportunidad de ser número uno del mundo si se proclama también campeón en el US Open.

"No es la forma en la que me gusta ganar partidos ni levantar un trofeo, así que lo primero es pedir disculpas. Que sepas que vas a volver mejor, más fuerte. Siempre lo haces. Y eso es lo que hacen los grandes campeones como tú", comentó después del partido. El español se mostró afectado por la retirada de Sinner y estuvo apoyándole en el banquillo antes de la entrega de premios.

Carlos Alcaraz, con el título de Cincinnati / X

"Simplemente quería ganar este torneo. En 2023 perdí la final de este torneo, y desde ese momento realmente quería levantar este trofeo", añadió. Alcaraz y Djokovic firmaron una de las finales más increíbles de la historia de los Masters 1000 en este territorio, donde salió victorioso el serbio en un partido épico que duró prácticamente cuatro horas.

Con esta victoria, Alcaraz levanta su sexto torneo del año, tras haberlo hecho también en Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros y Queen's. De hecho, es el tercer Masters 1000 que consigue de manera consecutiva, sin contar el de Toronto en el que no participó. Charly sigue a un nivel intratable y así lo demuestra la posibilidad de ser número uno antes de acabar el año.

Por el otro lado, Sinner también explicó su problema al público. "Siento mucho haberos decepcionado. Desde ayer no me sentí bien, intenté recuperarme para hoy, pero empeoré todavía más. Lo siento mucho por todos vosotros, sé que hoy siendo lunes algunos teníais que trabajar", dijo el italiano, confirmando que no estaba en condiciones para el encuentro.

El tenis no para y Carlos jugará en menos de 24 horas el dobles mixto en el US Open. A su lado estará la británica Emma Raducanu, jugadora con la que comparte una gran relación. Ambos debutarán ante la pareja formada por Jack Draper y Jessica Pegula para continuar vivos en un torneo que se disputará en tan solo dos días.