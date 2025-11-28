Alcaraz listo para volver a jugar... ¡en un campo de béisbol!

Tras la lesión sufrida en Turín, que le dejó sin poder jugar la fase final de la Copa Davis, Carlos Alcaraz tiene listo su regreso a las canchas. Será este próximo mes de diciembre con un partido de exhibición ante Joao Fonseca en Miami.

En el evento 'Miami Invitational', el tenista de El Palmar y el joven brasileño se verán por primera vez las caras en un duelo muy esperado entre los aficionados del tenis. Será además en un estadio emblemático como el Loan Depot Park, casa de los Marlins de la MLB, que ya luce preparada para el evento con una pista de tenis instaurada en el terreno de juego.

En el evento también habrá un partido femenino, que tenía que jugar Emma Raducanu ante Amanda Anisimova, aunque finalmente la británica se ha dado de baja por lesión. La estadounidense Jessica Pegula será finalmente quien se mida a Anisimova.

La cita, más allá de ser un espectáculo de exhibición, representa también dos cruces que despiertan gran expectativa entre los fanáticos. Serán dos partidos individuales, ambos al mejor de tres sets con supertiebreak de 10 puntos en caso de empate.

Con la confirmación del evento, la atención se centra en la venta de boletos y entradas, ya que se espera una gran demanda tanto de la comunidad hispana como de los seguidores del tenis internacional en Miami.