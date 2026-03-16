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TENIS

Alcaraz lidera el cartel de un Barcelona Open con muchas estrellas

El murciano es el principal atractivo del torneo barcelonés, que acogerá la 73ª edición del torneo del 11 al 19 de abril

Alcaraz, campeón en el Barcelona Open en las ediciones de 2022 y 2023

Alcaraz, campeón en el Barcelona Open en las ediciones de 2022 y 2023 / Alejandro Garcia / EFE

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El Barcelona Open ha presentado este lunes la 73ª edición del torneo con Carlos Alcaraz como principal protagonista del cartel de tenistas. El número uno del mundo, campeón en 2022 y 2023, encabeza una lista con muchas estrellas donde Holger Rune no podrá defender su corona debido a su lesión.

Alcaraz debutará el martes 14 de abril en un cuadro que contará con 32 jugadores como en el curso anterior. Estrenará la jornada nocturna, una novedad que ha implicado la organización para transformar uno de los torneos más esperados del calendario tenístico.

13 March 2026, US, Indian Wells: Spanish tennis player Carlos Alcaraz in action against UK's Cameron Norrie during their men's singles quarterfinal match of Indian Wells Open Tennis tournament. Photo: Charles Baus/CSM via ZUMA Press Wire/dpa Charles Baus/CSM via ZUMA Press / DPA 13/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Carlos Alcaraz, en Miami / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El número uno no es la única raqueta entre las diez mejores del mundo que estará en esta edición del Barcelona Open. Lorenzo Musetti, número cinco del ranking, estará presente como otro de los principales atractivos este año. Destacan también Alex de Miñaur (6), Auger-Aliassime (8) y Casper Ruud (12), que terminó campeón en 2025.

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En clave española, Rafa Jódar ha obtenido la primera invitación del torneo y se unirá a Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Jaume Munar como las otras raquetas nacionales en el Barcelona Open. La fase previa se disputará entre el sábado y el domingo antes del cuadro principal.

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