TENIS
Alcaraz y una lesión llena de contradicciones; ¿adiós al US Open?
La escasez de información de Alcaraz sobre su recuperación ha vuelto a encender las especulaciones, que apuntan ahora a una posible baja en el US Open
El mundo del tenis sigue esperando el ansiado momento de volver a ver a Carlos Alcaraz en una pista, aunque por el momento y pese a las noticias que dieron grandes esperanzas hace apenas una semana, la incertidumbre sigue siendo total y absoluta y con ella, también otra vez las especulaciones negativas.
El tenista murciano enseñó en sus redes que ya empezó a golpear de manera suave con su mano derecha, algo que apuntaba a ser el primer paso de la última fase de la recuperación. Según lo que salió a la luz, tras ello venían tres o cuatro semanas a la espera de verle golpeando a todo ritmo, signo de que su vuelta a la competición iba a ser un hecho inmediato.
Pero pasan los días y sin nuevas informaciones al respecto, vuelves a surgir las teorías no tan positivas con su fecha de regreso. Tanto, que ahora el medio especializado 'Tennis365' habla de que la posibilidad de ver a Carlitos en el US Open empieza a ser una opción muy remota y que la idea del tenista y su equipo sería la de poder llegar al tramo final de temporada en plenitud de condiciones, renunciando para ello a su tercer Grand Slam de la temporada.
Varios especialistas han apuntado en esta misma dirección, asumiendo que si el murciano quiere jugar en Nueva York a principios de septiembre, su intensidad debería ser ya mucho mayor a lo mostrado en sus redes sociales. Pese a ello, solo Alcaraz y los suyos saben exactamente el rendimiento que puede dar ahora mismo el tenista y hasta donde puede llegar en vistas a estar presente en Flushing Medows.
De hecho, para estar presente en el Grand Slam la idea sería poder competir en algún torneo previo, siendo los Masters 1000 de Canadá y/o Cincinnati los marcados en rojo en un calendario cada vez más complicado de cumplir por el tenista español.
Sea como sea, está claro que la privacidad como ha llevado todo este proceso Alcaraz ha hecho que su proceso de recuperación y los plazos para su reaparición hayan sido todo a base de especulaciones, que con la esperanza cada vez más grande de verle pronto de vuelta han ido también en aumento.
Las pocas noticias positivas han hecho crecer todo ello y palabras como las de Cobolli hace unos días, asegurando que "falta poco para volver a verle" han encendido los ánimos del mundo del tenis que quiere ver de vuelta al murciano.
Lo único cierto hasta el momento es que la espera está siendo eterna y que a cada gran torneo que aparece en escena el vacío que deja el murciano es más grande. Wimbledon ha llorado y mucho su ausencia, mientras el mundo del tenis espera poder ver a Carlitos defender su corona en Nueva York.
- Súperoferta del Bayern para intentar convencer a Olise en medio de las dudas
- Ilia Topuria, antes de su derrota ante Justin Gaethje: 'Lo único que sé es que todo lo que me va a pasar de aquí en adelante va a ser maravilloso
- Nueva oferta por Casadó en el Barça
- Las incendiarias palabras de Cucurella que han enfadado al barcelonismo
- Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- El Barça, cerca de cobrar un pastizal por Sergiño Dest
- El Atlético piensa en Greenwood para sustituir a Julián Álvarez
- Manuel: 'Vivo en la calle teniendo un trabajo. Prefiero dormir en la calle y poder comer que estar en una habitación y no hacerlo