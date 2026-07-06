Alcaraz y una lesión llena de contradicciones; ¿adiós al US Open?

El mundo del tenis sigue esperando el ansiado momento de volver a ver a Carlos Alcaraz en una pista, aunque por el momento y pese a las noticias que dieron grandes esperanzas hace apenas una semana, la incertidumbre sigue siendo total y absoluta y con ella, también otra vez las especulaciones negativas.

El tenista murciano enseñó en sus redes que ya empezó a golpear de manera suave con su mano derecha, algo que apuntaba a ser el primer paso de la última fase de la recuperación. Según lo que salió a la luz, tras ello venían tres o cuatro semanas a la espera de verle golpeando a todo ritmo, signo de que su vuelta a la competición iba a ser un hecho inmediato.

Alcaraz atendido en el Barcelona Open / EFE

Pero pasan los días y sin nuevas informaciones al respecto, vuelves a surgir las teorías no tan positivas con su fecha de regreso. Tanto, que ahora el medio especializado 'Tennis365' habla de que la posibilidad de ver a Carlitos en el US Open empieza a ser una opción muy remota y que la idea del tenista y su equipo sería la de poder llegar al tramo final de temporada en plenitud de condiciones, renunciando para ello a su tercer Grand Slam de la temporada.

Varios especialistas han apuntado en esta misma dirección, asumiendo que si el murciano quiere jugar en Nueva York a principios de septiembre, su intensidad debería ser ya mucho mayor a lo mostrado en sus redes sociales. Pese a ello, solo Alcaraz y los suyos saben exactamente el rendimiento que puede dar ahora mismo el tenista y hasta donde puede llegar en vistas a estar presente en Flushing Medows.

De hecho, para estar presente en el Grand Slam la idea sería poder competir en algún torneo previo, siendo los Masters 1000 de Canadá y/o Cincinnati los marcados en rojo en un calendario cada vez más complicado de cumplir por el tenista español.

Alcaraz durante el Barcelona Open / EFE

Sea como sea, está claro que la privacidad como ha llevado todo este proceso Alcaraz ha hecho que su proceso de recuperación y los plazos para su reaparición hayan sido todo a base de especulaciones, que con la esperanza cada vez más grande de verle pronto de vuelta han ido también en aumento.

Las pocas noticias positivas han hecho crecer todo ello y palabras como las de Cobolli hace unos días, asegurando que "falta poco para volver a verle" han encendido los ánimos del mundo del tenis que quiere ver de vuelta al murciano.

Lo único cierto hasta el momento es que la espera está siendo eterna y que a cada gran torneo que aparece en escena el vacío que deja el murciano es más grande. Wimbledon ha llorado y mucho su ausencia, mientras el mundo del tenis espera poder ver a Carlitos defender su corona en Nueva York.