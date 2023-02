Alcaraz: “Aún estoy muy lejos de mi nivel”

El tenista murciano debutó en el ATPP 250 de Argentina con una trabajada victoria ante Laslo Djere "Me esperaba cariño pero no tanto y me he sentido como en casa", explicó sobre la acogida de los aficionados

El ATP 250 de Buenos Aires, un torneo con aspiraciones de alcanzar el nivel de 500, vivió la vuelta a la competición de Carlos Alcaraz. El murciano se perdió el final de 2022 por una lesión abdominal y tampoco pudo incorporarse a la gira australiana al volver a lesionarse justo antes de viajar. Un periodo en el que perdió un número uno que tiene previsto recuperar. La primera piedra del camino la ha puesto en Buenos Aires, con una trabajada victoria ante el serbio Laslo Djere por 6-2, 4-6 y 6-2.

“La vuelta a la competición nunca es fácil. Es mi primer encuentro después de cuatro meses, el primero del año, y ha sido un gran primer partido por mi parte, un gran tenis, pero muy lejos del nivel con el que juego siempre”, comentó el murciano tras ese debut argentino.

“Me he sentido muy bien. He jugado a un buen nivel pero tengo mucho margen de mejora. La única forma de mejorar es ir jugando partidos. Poco a poco irá mejor. Jugar enfrente de leyendas como Gabriela Sabatini es un orgullo”, añadió el de El Palmar.

comunión con el público

Un partido que le sirvió también para volver a sentir el calor de los aficionados. “La verdad que para mí es un placer estar en Argentina. Me esperaba cariño pero no tanto y me he sentido como en casa. Se agradece y me ha ayudado mucho tener este ambiente”, explicó.

Y es que un poco antes de su debut, el murciano se había metido ya en el bolsillo a un de por si entregado público. Con un sencillo gesto que ya se ha hecho viral en redes sociales. Alcaraz llegó pronto al entrenamiento, tanto que aún no estaba todo preparado, y fue él mismo el que cogió una escoba para limpiar la pista, mientras saludaba al público.

Un ambiente que elogió el español, que aseguró que “me estoy sintiendo a gusto”. “Tenía ganas de jugar este torneo. Aunque pase a ser 500 dependerá del calendario porque es muy pegado a Australia. Me está encantando esta experiencia”, explicó y añadió que “es algo que en el futuro tendré en cuenta si el calendario y el físico me lo permiten”.