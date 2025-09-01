Alcaraz - Lehecka: horario y dónde ver los cuartos de final del US Open 2025 por TV, online y en directo

Carlos Alcaraz se enfrenta a Jiri Lehecka este martes 2 de septiembre en los cuartos de final del US Open 2025. Te contamos a qué hora juega Alcaraz su próximo partido y cómo verlo por televisión y online desde España.

Victoria a victoria, Alcaraz sigue avanzando en firme en el 'Major' neoyorkino. La Arthur Ashe fue el escenario en el que el de El Palmar conquistó su primer Gran Slam allá por 2022, y su última victoria le situa a apenas tres pasos de volver a levantar el título.

Desde su desafiante debut hasta Reilly Opelka (6-4, 7-5 y 6-4) hasta su último triunfo ante Arthur Rinderknech (7-6, 6-3 y 6-4), pasando por dos exhibiciones ante Mattia Bellucci (6-1, 6-0 y 6-3) y Luciano Darderi (6-2, 6-4 y 6-0), Alcaraz ha conseguido desplegar una de sus versiones más contundentes en Estados Unidos. Ahora, sin embargo, es cuando llega el momento más decisivo en busca del título y el consecuente asalto al número 1 del ranking ATP.

El próximo rival de Carlos Alcaraz en el US Open 2025 será Jiri Lehecka, el número 21 del ranking ATP. En su camino hacia los cuartos de final, el checo se ha deshecho de Coric, Etcheverry, Collington y Mannarino.

Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka se vieron las caras por última vez en la final de Queen's 2025 / Associated Press/LaPresse

El de este martes será el cuarto cara a cara de la saga entre Alcaraz y Lehecka, cuyo último capítulo se remonta a la final de Queen's 2025. Por el momento, la balanza se inclina ligeramente a favor del murciano, pero el checo tendrá la oportunidad de equilibrarla.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Lehecka en el US Open 2025?

El partido entre Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka, correspondiente a los cuartos de final del US Open 2025, tendrá lugar este martes 2 de septiembre en un horario todavía por determinar.

¿Dónde ver el Alcaraz - Lehecka de cuartos del US Open 2025 hoy por TV y online?

En España, todos los partidos del US Open 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del US Open 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.