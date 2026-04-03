A Alcaraz se le empieza a poner complicado el bonus millonario de la ATP

En el circuito ATP, el rendimiento no solo se traduce en títulos y ranking. Desde 2023, los mejores también compiten por una recompensa económica extra a través del Bonus Pool, un sistema que reparte más de 24 millones de dólares entre los jugadores más destacados en los grandes torneos del calendario.

Tras los primeros tres meses de competición la tendencia empieza a ser clara. Jannik Sinner domina con autoridad la clasificación vinculada a los Masters 1000, impulsado por sus títulos en Indian Wells y Miami, que le otorgan un total de 2000 puntos.

Sinner con el título de Miami / Europa Press

Por detrás, la pelea está más abierta. Alexander Zverev (800 puntos) y Daniil Medvedev (700) completan el podio provisional, mientras que nombres como Jiri Lehecka o Arthur Fils se mantienen en posiciones destacadas, confirmando su crecimiento dentro del circuito.

En paralelo, la batalla en los torneos ATP 500 también empieza a definirse. Jugadores como Medvedev, Félix Auger-Aliassime, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Flavio Cobolli, Alex de Minaur o Tomas Etcheverry figuran entre los aspirantes a repartirse una parte importante del botín.

Alcaraz con el título en DOha / ATP

Aunque la temporada aún tiene mucho recorrido, este ranking económico comienza a ganar relevancia. No solo premia la regularidad en los grandes escenarios, sino que añade un incentivo adicional en un calendario cada vez más exigente.

Con millones en juego y los mejores nombres ya posicionados, el Bonus Pool promete convertirse en otra de las grandes carreras paralelas del año en el tenis masculino.

OPERACIÓN REMONTADA PARA ALCARAZ

Por lo que trae a las cuentas de Alcaraz, el murciano tiene trabajo por delante porque debe remontar la gran actuación de Sinner y sobreponerse a sus derrotas en Indian Wells y Miami que lo dejan a mucha distancia. Pese a ello, en la categoría 500 cuenta ya con el títilo en Doha.

Con la gira de tierra ya en marcha, Alcaraz tiene dipositadas sus esperanzas en Montecarlo, Madrid y Roma para levanatar el vuelo en la clasificación de los Masters 1000, así como Barcelona para consolidarse en la de 500.