A Alcaraz le basta con lo justo en su regreso

Sin concesiones empezó Carlos Alcaraz su aventura en Doha, donde superó sin demasiados problemas al francés Arthur Rinderknech para poner rumbo a segunda ronda (6-4 y 7-6 (5). Dieciséis días después de tocar el cielo en Australia, el tenista murciano volvió a la acción con una puesta en escena sólida que le bastó para llevarse el triunfo en su estreno en la capital de Catar, cita en la que puede sumar puntos si mejora los cuartos de final en los que cayó el año pasado.

En busca de ello, el tenista español tendrá un cuadro favorable, como mínimo hasta semifinales, y se supo aprovechar en el estreno sin forzar demasiado la maquinaria. Aprovechando los momentos de bajón de Rinderknech, el español se valió con hacerse fuerte al saque y encontrar el momento al resto para no poner en apuros el triunfo.

Pese a que trató de igualar fuerzas con su potente servicio el francés, apenas pudo presentar batalla en los intercambios, en los que Carlitos se movió con total comodidad y jugando a merced de un Rinderknech que cometió además muchos errores no forzados, sobre todo en un primer set que entregó casi por completo.

Se aprovechó Alcaraz de los errores del francés para apuntarse un primer set en el que no sufrió lo más mínimo y que comandó con un servicio que como ya demostró en Australia, funciona a las mil maravillas. Sin una opción de rotura concedida en todo el set, el español volvió a cerrar filas y negó cualquier opción a su rival, que se vio incapaz de contrarrestarle.

SUFRIDO FINAL

Pese a ello, supo el francés encontrar su opción de apretar el partido a través del saque y las subidas a la red, que le valieron para ir manteniéndose con vida en un segundo set que llegó a tener a tiro con dos opciones de cerrarlo a su favor a las puertas del 'tie break'. Supo resistir en su peor momento Alcaraz y llevó el parcial al desempate, donde supo dar en el clavo en el momento oportuno.

Esperó hasta que pudo entrar en juego desde el resto y pese a que el francés le devolvió el primer golpe, encontró un derechazo ganador final para poner rumbo a la segunda ronda, donde le espera ya el también francés Valentin Royer que superó en la jornada del lunes a su compatriota Herbert con mucha comodidad (6-0 y 6-3).

Son ya 150 victorias del español en pista dura en busca de conseguir el que sería su 26º título en su carrera en un territorio al que le queda todavía por conquistar. Este miércoles, próximo paso ante Royer en el último turno de la jornada.

2026 sigue siendo impecable para el español que sigue sin conocer la derrota. "Arthur siempre es un jugador muy peligroso. Nadie quiere jugar con él en la primera ronda. Contento con el nivel. Contento de haber superado el partido. Hubo momentos difíciles" explicó el de El Palmar feliz por su estreno triunfal en Doha.