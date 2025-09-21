Alcaraz en la Laver Cup: horario y dónde ver hoy los dobles con Ruud y su partido ante Cerúndolo

Carlos Alcaraz se prepara para afrontar una doble jornada hoy domingo 21 de septiembre en el tercer y último día de competición en la Laver Cup 2025. El de El Palmar disputará tanto los dobles como uno de los partidos individuales con el objetivo de que el Team Europe logre una remontada que se antoja cuanto menos complicada.

La derrota ante Taylor Fritz en el segundo día de competición, sumada a las de Rune y Zverev y a la cosechada en doble, sitúan un 3-9 en el marcador global a favor de un Team World que cada vez está más cera las trece unidades que le encumbrarían como campeón en la presente edición. Sin embargo, el formato del torneo propicia que Europa todavía pueda llevarse el trofeo, pues las victorias en el tercer día de competición pasan a valer tres puntos.

El primer partido que disputará Carlos Alcaraz hoy será bajo la modalidad de dobles, en el que el murciano formará pareja con Casper Ruud para tratar de batir a Michelsen y a Opelka. Después, si el Team World todavía no ha alcanzado los 13 puntos, Alcaraz se enfrentará a Fracisco Cerúndolo en el tercer partido del día.

Más allá de los dos partidos de Alcaraz, Mensik y Zverev también saldrán a escena para defender los intereses del Team Europe. El checo se enfrentará a Alex de Miñaur, mientras que el alemán mediría sus fuerzas ante Taylor Fritz en el que podría ser el partido que decida la competición.

¿A qué hora juega Alcaraz hoy en la Laver Cup 2025?

El partido que enfrentará a Alcaraz y a Ruud contra Michelsen y Opelka, que será el encargado de abrir el telón del tercer día de competición en la Laver Cup, se disputará hoy domingo 21 de septiembre a las 21:00 horas (CET).

Después, siempre y cuando el Team World todavía no haya alcanzado los 13 puntos, el de El Palmar volverá a salir a escena para enfrentarse ante Francisco Cerúndolo no antes de las 00:00 horas (CET).

¿Dónde ver los partidos de hoy de Alcaraz en la Laver Cup 2025?

La Laver Cup 2025 se puede seguir en España a través de Eurosport (canales de televisión y Eurosport App), además de estar disponible en streaming en la plataforma DAZN, que posee los derechos de retransmisión.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de la Laver Cup 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.