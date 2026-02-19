En directo
TENIS
Alcaraz - Khachanov, en directo hoy: ATP 500 de Doha, cuartos de final en vivo
Sigue en directo el partido de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Doha
Última hora y resultado en vivo del partido de cuartos de final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Karen Khachanov.
KHACHANOV, RIVAL PELIGROSO
Karen Khachanov tratará de ganar por primera vez en su carrera a Carlos Alcaraz (0-5) y al número uno del mundo (0-10).
Tras superar dos duras rondas ante Mochiuzuki y Fucsovics, el ruso intentará dar el golpe en uno de los torneos más especiales de su carrera.
Khachanov consiguió hacerse con el título en 2024 cuando todavía era de categoría 250.
SOLO QUIERE FINALES
Alcaraz juega hoy sus cuartos de final número 55 en su carrera.
"Es una cifra fantástica. Siendo sincero, no pienso en la cantidad de cuartos de final. Solo quiero concentrarme en la cantidad de finales que estoy disputando. Esa es mi mentalidad. Ese es mi objetivo" dijo el español tras la victoria de ayer ante Royer.
Ante Khachanov, buscará alcanzar sus semifinales número 46.
RUBLEV ESPERA EN 'SEMIS'
Andrey Rublev, vigente campeón del torneo, espera ya al ganador del partido en las semifinales.
El ruso superó a Tsitsipas en dos sets (6-3 y 7-6) y se medirá mañana bien a Alcaraz o bien a Khachanov.
SUPERAR LOS CUARTOS
El murciano quiere superar la ronda de cuartos, donde se despidió el año pasado del torneo al caer ante Jiri Lehecka.
De vencer a Khachanov, el murciano sumaría ya 100 puntos en el ranking para minimizar el daño que puede hacer el italiano Jannik Sinner, que no defiende absolutamente nada hasta el próximo mes de mayo.
DÍA DE CUARTOS
Tarde de tenis con el partido de cuartos de final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Karen Khachanov.
El murciano, que superó en el día de ayer al francés Valentin Royer en un duro partido, busca sus primeras semifinales en la capital de Catar.
- Maldini se lleva las manos a la cabeza: 'Si lo de Prestianni no hubiera ocurrido, el Real Madrid..."
- Un experto en lectura de labios revela qué le dijo Vinicius a Prestianni
- Pedri se compra un hotel de 4,2 millones de euros en Madrid, junto al futuro circuito de la F1
- El United responde al Barça sobre el precio de Rashford
- Carles Planchart, Albert Puig y Francesc Cos, el tridente de Víctor Font para la dirección deportiva del Barça
- Lío en el United por el precio de venta de Rashford al Barça
- Tensión total en el túnel de vestuarios de Da Luz: ¡Llegaron a las manos!
- Confirmado: Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, sancionado con siete partidos en LaLiga