Alcaraz - Khachanov, en directo hoy: ATP 500 de Doha, cuartos de final en vivo

KHACHANOV, RIVAL PELIGROSO

Karen Khachanov tratará de ganar por primera vez en su carrera a Carlos Alcaraz (0-5) y al número uno del mundo (0-10).

Tras superar dos duras rondas ante Mochiuzuki y Fucsovics, el ruso intentará dar el golpe en uno de los torneos más especiales de su carrera.

Khachanov consiguió hacerse con el título en 2024 cuando todavía era de categoría 250.