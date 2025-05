¡Alcaraz jugará en Roma!

Tras bajarse de Madrid, el objetivo principal de Alcaraz era llegar a Roma y jugar un torneo antes de Roland Garros. Una lesión en el aductor de su pierna derecha encendía las alarmas y ponía en duda la presencia del jugador en el resto de torneos de tierra batida antes de París. Sin embargo, todo ha ido mejor de lo esperado y el número tres del mundo vuelve al circuito.

Tal como ha avanzado 'MARCA', Alcaraz viajará a Roma y participará en el último Masters 1000 de arcilla dos años después. El español volvió a los entrenamientos el pasado lunes y durante la semana ha dejado atrás la lesión que le impidió estar en Madrid. Las sensaciones han sido buenas en los últimos entrenamientos, por lo que tanto el jugador como el equipo sienten que está listo para competir.

El último partido de Alcaraz en Roma fue en el año 2023, donde su participación estuvo por debajo de su nivel, después de una gran carga de partidos en los anteriores torneos. El español cayó en segunda ronda ante el húngaro Fabian Marozsan, una semana después de levantar el título en el Mutua Madrid Open.

Carlos Alcaraz, en su participación en Roma 2023 / EFE

Alcaraz descansará este domingo y el lunes realizará el último entrenamiento antes de viajar a la capital italiana, donde comprobará si realmente está para luchar por el título. También celebrará los 22 años en casa, algo que no había podido hacer en los últimos años al jugar en Madrid.

"No quiero dar nada por hecho, pero creo que para Roland Garros estaremos seguro, y el objetivo es estar en Roma, vamos a intentar estar ahí“, comentaba 'Charly' en la rueda de prensa que dio en Madrid para confirmar su ausencia en el torneo.

Roma, un torneo importante para Alcaraz

Roma es un torneo importante para Alcaraz por varios motivos. El esfuerzo del jugador español por jugar este torneo se debe a la posibilidad de ser número 2 del mundo para Roland Garros, además de compartir cuadro con Jannik Sinner después de más de un año sin cruzarse en la superficie de tierra batida.

El último duelo entre Alcaraz y Sinner, en Pekín / EFE

Como el murciano no jugó el año pasado, no defiende puntos y todo lo que gane serán puntos para el ranking. En cambio, Alexander Zverev (actual número 2) alzó el título el año pasado, por lo que necesitaba volver a hacerlo para no cruzarse con Sinner en París antes de la final.

Ahora que Alcaraz compite también en Roma, el alemán lo tiene prácticamente imposible para mantener esa segunda posición. La distancia entre ambos en la clasificación es de apenas 200 puntos, por lo que Zverev necesitaría ganar el torneo y que el español cayera en una de las primeras rondas. Un escenario improbable.

Con el regreso de Sinner al circuito, existe la posibilidad de ver un duelo entre el 'Big Two' generacional antes de Roland Garros. Una rivalidad que no nos ha dado un partido desde octubre de 2024, cuando el español derrotó al número uno del mundo en la final de Pekín.