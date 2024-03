Alcaraz: "Sé muy bien cómo tengo que jugar contra Medvedev"

Carlos Alcaraz aseguró este sábado, tras imponerse al italiano Jannik Sinner en las semifinales, que sabe "muy bien" cómo tiene que afrontar tácticamente la final del Masters 1.000 de Indian Wells este domingo contra el ruso Daniil Medvedev.

"Sé cómo tengo que jugar contra Daniil. Jugué muchas veces con él, incluida la final aquí el año pasado. Así que sé bien la táctica contra él, aunque no os voy a decir cuál es, lo siento. Pero sé muy bien cómo tengo que jugar contra él", aseguró Alcaraz en la rueda de prensa posterior al partido ganado por 1-6, 6-3 y 6-2 a Sinner.

Alcaraz ganó tres de los cinco enfrentamientos con Medvedev y el año pasado se impuso al ruso por 6-3 y 6-2 en la final de Indian Wells. El ruso le eliminó en las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

El murciano se plantó en la final de Indian Wells por segundo año consecutivo, tras el título del curso pasado, y cortó una racha de 19 victorias consecutivas de Sinner, campeón del Abierto de Australia y de Rotterdam en esta campaña.

Con esta victoria, Alcaraz afianzó además la segunda posición en el ránking mundial y equilibró a cuatro su balance contra Sinner.

"Siempre que me mido con Jannik voy a estar nervioso. Porque sé que tengo que jugar al 100 % si quiero ganarle. Pero no me pone nervioso el hecho de estar abajo en los duelos directos, me da motivación para darlo todo para poder ganar cada partido", aseguró.

"Siempre intento jugar mi mejor tenis contra él, ahora estamos empatados. Hoy no jugamos con mucha velocidad, jugamos un partido más lento. No voy a decir mis tácticas por si juego con él en Miami. Pero sí, jugamos de forma distinta", prosiguió.

También dedicó un sentido mensaje de agradecimiento al público de Indian Wells, que le hace sentir "en casa".

"Es increíble jugar partidos así en este ambiente. Me siento como en casa. Es algo increíble considerado que estoy jugando en el otro lado del mundo. Sentir esa energía, ese cariño es algo increíble", dijo.