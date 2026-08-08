Alcaraz y Jódar no están solos: la otra perla española que deslumbra en Montreal

La ausencia de Carlos Alcaraz no está privando a los aficionados españoles de disfrutar de sus tenistas en los grandes torneos. En Montreal, dos de ellos están en los octavos de final y siguen una progresión sin techo a día de hoy. Rafa Jódar y Dani Mérida están dispuestos a dar guerra en un torneo lleno de sorpresas, donde prácticamente no quedan favoritos para hacerse con el título.

El tenista madrileño encadena tres victorias consecutivas sobre pista dura y no contra tenistas cualquiera. Se ha 'cargado' a Ugo Humbert y Alex Michelsen por el camino, dos jugadores de gran nivel en esta superficie. Aunque Mérida ha destacado más sobre la tierra batida desde que es profesional, sus mejores resultados y nivel en torneos ITF y Challenger habían sido en pista dura.

El triunfo ante Michelsen (6-4, 6-7, 6-1) en dieciseisavos le permite asaltar por primera vez en su carrera el top 50 de la ATP. Se suma al grupo formado por Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Alejandro Davidovich y Jaume Munar. En caso de clasificarse para los cuartos de final, escalaría hasta la posición número 40 del mundo, por lo que cada victoria vale oro en Canadá.

"Pues parece que sé jugar en rápida, ¡seguimos!", aseguró Dani Mérida en redes sociales, con un mensaje acompañado de emoticonos de risa. El mes pasado ya consiguió su primer título ATP, en Umag, por lo que este verano está siendo clave en su evolución como jugador. Ahora ha conseguido por primera vez en su carrera estar en los octavos de final de un Masters 1000. Poco a poco.

El español deberá ganar al verdugo de Alexander Zverev para estar en cuartos: Tallon Griekspoor. El neerlandés, siempre peligroso con su buen servicio, buscará acabar con la buena racha del madrileño, que está golpeando la bola de una manera exquisita. El único 'pero' es su servicio, que debe mejorar para ser más incisivo en esta superficie y no tener que luchar todos los puntos.

¿Una final española en Montreal?

Aunque sea difícil de imaginar, Mérida y Jódar no van por el mismo lado del cuadro, por lo que es posible una final española en Montreal. Otra cosa es que sea probable. Sin embargo, la realidad es que tanto Dani como Rafa están siendo de los tenistas que más efectivos y sólidos se están mostrando en el torneo. Y, tras las eliminaciones de Fritz, Zverev y compañía, cualquier cosa puede darse.

En el caso de Rafa Jódar, el tenista de Leganés se las verá en la madrugada de este domingo contra Jiri Lehecka. El español ha ganado seis de los últimos siete partidos y quiere seguir encadenando triunfos y sumando puntos en el ranking. No está lejos del 'top ten' y sueña con llegar por primera vez a las semifinales de un Masters 1000. Para ello necesitará ganar dos duelos más.