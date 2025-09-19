Alcaraz inicia su andadura en la Laver Cup al frente de Europa

Vuelven la magia y la sonrisa de Carlos Alcaraz. El tenista murciano, que no salta a pista para disputar un partido desde su éxito cosechado en el US Open, debutará esta próxima madrugada de viernes a sábado en la Laver Cup. Un torneo de exhibición en el que representará al continente europeo y las risas y la diversión están aseguradas.

Antes de disputarse la competición, que este año tiene lugar en San Francisco, el español aprovechó para visitar la prisión de Alcatraz, lugar en la que se rodó la famosa película de Clint Eastwood: 'Fuga de Alcatraz'. "Desde que supe que vendría a San Francisco, decidí que tenía que venir. Ha sido muy buena experiencia. Tiene un gran interés histórico la isla y quería saber más sobre ello. Por supuesto, el juego de palabras entre Alcaraz y Alcatraz me persigue desde niño, así que tenía que ir", comentó.

Alcaraz es, sin lugar a dudas, el gran reclamo del torneo. Será su primera cita como nuevo número uno del mundo, aunque los partidos individuales que se jueguen no tienen ningún valor para el ranking ATP. Eso sí, contarán para el 'head to head', que aunque no influya en las posiciones, tiene una cierta importancia para los tenistas al quedar registrado en los enfrentamientos directos.

El murciano representará a Europa, que se enfrentará al 'Team World', que abarca todos los demás continentes. Junto a Alcaraz, estarán Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik y Flavio Cobolli. Por el otro lado, el equipo formado principalmente por tenistas americanos cuenta con Taylor Fritz, Álex de Miñaur, Francisco Cerúndolo, Joao Fonseca, Alex Michelsen y Reilly Opelka.

La Laver fue un torneo muy importante para Alcaraz el año pasado, después de arrastrar una racha negativa en los anteriores, con derrotas muy dolorosas y tempraneras. Además, fue decisivo para la victoria del 'Team Europe', ganando el último partido a Taylor Fritz, que le daba tres puntos y permitía al Viejo Continente imponerse al dominio norteamericano.

Carlos Alcaraz, junto a Roger Federer antes de la Laver Cup / X

Alcaraz debutará en la madrugada de este sábado en el último turno del primer día de la Laver. Lo hará en la modalidad de dobles, junto al tenista checo Jakub Mensik. Precisamente, su pareja podría ser su rival a finales de noviembre en la Copa Davis, teniendo en cuenta la gran igualdad en el ranking de los jugadores checos. Si Mensik fuera número uno, y Alcaraz fuera a Bolonia, se verían las caras.

Formato de la Laver

Los rivales que tendrán en frente serán Taylor Fritz y Alex Michelsen, los dos estadounidenses. "Es casi perfecto. Su juego es increíble para tener 22 años", aseguró Yannick Noah, que ejercerá de capitán del combinado europeo en el torneo. Andre Agassi, capitán del equipo rival, tampoco tuvo problemas en elogiar al español. "Venimos de una generación con Novak, Roger y Rafa, y si tomas lo mejor de cada uno, es como si se hubiera convertido en una sola persona".

El evento consta de cinco sesiones que se juegan durante tres días. El primer equipo que consiga 13 puntos (de un total de 24) se alza con el trofeo. Si el marcador sigue empatado después de 12 partidos, se jugará una final de dobles para determinar el ganador. Los partidos del día 1 valen un punto cada uno, los del día 2 valen dos puntos cada uno y los del día 3 valen tres puntos cada uno.