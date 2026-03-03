¿Cuándo juega Alcaraz en Indian Wells? Fecha y dónde ver su primer partido por TV y en directo

Carlos Alcaraz ya está preparado para salir a escena en Indian Wells. El desierto californiano, escenario en el que se disputa el primer Masters 1000 de la temporada, será el tercer alto en el camino en el calendario de el de El Palmar, que llega decidido a conquistar el torneo por tercera vez.

Tras un inicio de temporada inmejorable con las conquistas del Open de Australia y el ATP de Doha, Alcaraz se prepara para afrontar la gira americana, que le llevará a participar tanto en Indian Wells como en Miami. El torneo californiano supone además una oportunidad de oro para seguir distanciándose de sus perseguidores en la carrera por el número 1.

El primer obstáculo en el camino de Alcaraz hacia el título no será ni mucho menos fácil de superar. Al murciano le ha tocado un debut de máxima exigencia, en el que medirá sus fuerzas ante el ganador del cruce de primera ronda entre Grigor Dimitrov y Térence Atmane.

Carlos Alcaraz y Grigor Dimitrov se saludan durante la anterior edición de Indian Wells / EFE

Al afrontar el sorteo del cuadro principal como primer cabeza de serie, Alcaraz sabía de antemano que no se enfrentaría con Sinner hasta una hipotética final. A pesar de evitar a este 'hueso' hasta el final, el número 1 del mundo tendrá que recorrer un camino de extremada dureza para conquistar el título, con De Miñaur como rival más probable en cuartos de final y un muy posible cara a cara con Djokovic en semifinales.

Alcaraz y Djokovic tras el Open de Australia / AP

¿Cuándo debuta Alcaraz en Indian Wells 20026?

El primer partido de Alcaraz en Indian Wells, en el que se enfrentará ante el ganador del cruce entre Grigor Dimitrov y Térence Atmane, todavía no tiene fecha asignada. Este se disputará en el marco de la segunda ronda de competición, prevista entre el viernes 6 y el sábado 7 de marzo.

¿Dónde ver el primer partido de Alcaraz en Indian Wells 2026 por TV y online?

En España, los partidos de Indian Wells 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de Indian Wells 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.