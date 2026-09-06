Alcaraz y su idilio con el US Open: "Cuando vengo aquí siempre juego mejor"

Carlos Alcaraz bordó un partido excepcional en su victoria ante Tommy Paul en los octavos de final del US Open para despejar toda duda en su vuelta a las pistas más de cuatro meses después de la fatídica lesión de muñeca que lo frenó en seco en Barcelona.

Él mismo aseguraba que necesitaba subir su nivel mostrado en las tres rondas anteriores para poder estar otro año más en cuartos y lo hizo a la perfección. "Creo que he jugado un partido muy completo, he dejado muy pocas opciones a Tommy. Tenía la confianza de jugar a este nivel" explicó tras el partido el tenista murciano, que pese a ello no escondió que sigue teniendo la duda de como va a responder su cuerpo todavía en estos partidos ya más exigentes.

"Físicamente es lo único que me genera la duda de si podría aguantar partidos de esta exigencia, pero hasta el momento esta saliendo todo genial" respondió a los micrófonos de Movistar +, en los que explicó que pese a su ausencia la confianza sigue siendo muy alta en su juego.

"Cuando las sensaciones son buenas le presto atención, pero cuando no hay buen 'feeling' lo intentó olvidar lo más rápido posible. Tengo la confianza de seguir intentando y que saldrá. Es una mejora que he trabajado desde hace tiempo" aseguró.

UN TORNEO ESPECIAL

A la espera de saber su rival, el murciano jugará por quinta vez los cuartos de final del US Open en busca de un tercer título en Nueva York que completaría un regreso soñado. "Excepto un año, desde 2021, siempre he hecho cuartos de final aquí. Eso demuestra lo especial que es este sitio para mí, lo bien que juego cada vez que vengo aquí. Intento disfrutar cuando estoy en pista, probablemente no importa que haya estado cuatro meses y medio fuera, porque cada vez que vengo aquí, juego mi mejor tenis" explicó sobre el torneo ante los aplausos de un público rendido a Carlitos.

Un público al que le devolvió el cariño con un agradecimiento especial. "Un placer jugar enfrente de todos vosotros, es increíble el cariño que recibo. Mucha gente de España e hispanohablante que está aquí para verme, lo agradezco un montón y espero que estéis en la siguiente ronda. Muchas gracias a todos por el apoyo" finalizó sobre la Arthur Ashe que le espera de nuevo el próximo martes en busca de las semifinales.

Shelton o Tsitsipas ya saben que de superar los octavos tendrán al gran favorito en cuartos en lo que será sin duda otro partido de un nivel ya muy alto.