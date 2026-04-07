Dónde ver a Alcaraz hoy en Montecarlo: canal y partidos por TV, online y en directo

Carlos Alcaraz está listo para empezar su andadura por Montecarlo. En tierras monegascas, donde el murciano ya sabe lo que es ganar, el número uno afronta un torneo vital para el devenir de la temporada donde Jannik Sinner podría arrebatar el número uno mundial en función de los resultados del torneo.

El tenista murciano vuelve al ruedo después de dos decepciones consecutivas en Indian Wells y Miami. No ha sido el mejor inicio de año para Alcaraz después de levantar el Open de Australia, aunque está decidido a cambiar la tendencia cuando empiece la gira de tierra. La primera parada es Montecarlo, un torneo que levantó en 2025 y que quiere volver a levantar estos próximos días antes de poner rumbo a Barcelona.

Alcaraz se enfrenta a Báez hoy martes 7 de abril en el Masters 1000 de Montecarlo 2026 / Europa Press

Será un torneo importante de cara a la lucha por el número uno mundial. Sinner, que levantó Miami sin apenas complicaciones, puede arrebatarle el honor al murciano si gana en Montecarlo. Independientemente de lo que haga Alcaraz, el tenista italiano tiene en sus manos salir de Mónaco como mejor del ranking ATP si cumple con su parte, un escenario que parecía inverosímil tras terminar el Open de Australia.

A pesar de eso, Alcaraz se encomienda al terreno que, a priori, más se adapta a sus características. El murciano tiene torneos en tierra importantes por delante y está listado en todos ellos; queda por ver si se bajará de alguno de ellos, pero la intención del número uno es jugarlo todo y competir para ganarlos cada uno de ellos.

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