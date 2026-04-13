¿A qué hora juega Alcaraz en el Barcelona Open? Horario y dónde ver el debut contra Virtanen por TV y en directo

Carlos Alcaraz está listo para abrir el telón del Barcelona Open. Una vez superado el varapalo tras caer en la final del Masters 1000 de Montecarlo contra Jannik Sinner, el murciano pone rumbo a la ciudad condal para disputar uno de los torneos más especiales del circuito, donde defiende la final lograda en 2025.

El tenista de El Palmar perdió el número uno del mundo este pasado domingo en manos de Jannik Sinner, que superó al murciano en la final del torneo monegasco. El italiano recuperó el trono del tenis mundial, pero puede volver a perderlo si Carlos Alcaraz se lleva el título en Barcelona. En sus manos está volver a lo más alto del ranking.

Carlos Alcaraz en Montecarlo / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Su primer obstáculo para conseguir el título en Barcelona será el finlandés Otto Virtanen, número 130 del ranking ATP. En su primer enfrentamiento entre ambos, Alcaraz es el indiscutible favorito para llevarse la victoria y empezar con buen pie su andadura por el Barcelona Open. Llegará sin apenas descanso tras la disputa de Montecarlo, pero con el convencimiento de poder superar las primeras rondas sin mucho esfuerzo y poder dosificar esfuerzas hasta las etapas finales del torneo.

A qué hora juega Alcaraz contra Virtanen en el Barcelona Open

Carlos Alcaraz disputará su primer partido en el Barcelona Open contra Virtanen este martes a las 16:00 horas (CEST) en la pista central Rafa Nadal del Real Club Tenis de Barcelona. Su duelo se disputará en el tercer turno del día.

Dónde ver por TV y en directo el debut de Alcaraz en el Barcelona Open

En España, los partidos de Carlos Alcaraz en el Barcelona Open se podrán ver en directo a través de Esport3, TVE y Movistar+.