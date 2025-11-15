Alcaraz: "He nacido para estos momentos"

Carlos Alcaraz se mostró orgulloso tras el triunfo ante Felix Auger-Aliassime en las semifinales de las Nitto ATP Finals y confiado en poder coronarse este domingo en Turín ante su gran rival, Jannik Sinner. "Es el mayor reto que hay ahora mismo en el tenis. Aquí en Turín y en pista cubierta" aseguró el murciano a los micrófonos de Movistar+.

El tenista de El Palmar sabe que no será nada fácil poder superar al italiano, que estará apoyado por todo el público del Inalpi Arena de Turín, aunque no esconde que su confianza en estos momentos y después de toda la temporada le sobran para creer en sus posibilidades.

"Estoy preparado. He nacido para estos momentos" mencionó al ser preguntado por Àlex Corretja, curiosamente el último tenista español en levantar la Copa de Maestros.

SIN LA PRESIÓN DEL Nº1

Y no es para menos que el tenista de El Palmar se crea que puede ganar, porque ante Aliassime volvió a demostrar que vuelve a jugar su mejor nivel de tenis. Sólido y agresivo destrozó las ilusiones del canadiense con cada uno de sus golpes que volvieron a poner en evidencia su gran confianza.

Alcaraz durante las semifinales ante Auger-Aliassime / AP

"La temporada es magnífica. He tenido una confianza muy alta todo el año y aquí en Turín desde el primer día también pese a que había nervios por asegurar el número uno" explicó al respecto de la lucha por conseguir asegurar el trono del tenis.

Trabajo hecho este pasado jueves y nervios fuera, aunque sin distracciones camino a su undécima final del año. "Una vez conseguido el objetivo (el número uno) me he podio libera pero manteniendo el foco y metiendo extra motivación para llegar a la final" concluyó Alcaraz que buscará poner la guinda a su gran año con la corona en Turín.