Alcaraz: "He mantenido la calma y una actitud positiva"

Carlos Alcaraz solventó su puesta en escena en el torneo de Doha, su vuelta a las pistas tras ganar el Abierto de Australia, con un triunfo en dos sets contra el francés Arthur Rinderknech que tuvo opciones de alargar el partido al tercer parcial.

El galo, 30 del ránking ATP, dispuso de dos puntos de set en el segundo. Alcaraz, al saque, los salvó. Después, ganó el tie break y cerró el triunfo.

"Me alegra haber superado los momentos difíciles del partido. Estoy contento porque he mantenido la calma y una actitud positiva. Creo que he jugado un gran tenis", dijo tras la victoria el murciano.

Alcaraz en Doha / ATP

Alcaraz sumó su victoria 150 en pista dura. La octava en ocho partidos, en lo que va de 2026. Cuenta por triunfos su presencia en cancha. "El partido contra Rinderknech fue realmente difícil. Arthur es un gran jugador, muy peligroso; nadie quiere jugar contra él en primera ronda", dijo el español.

Carlos Alcaraz logró su quinto triunfo ante el francés en otros tantos partidos. Nunca ha perdido con el galo, que fue finalista del Masters 1000 de París en el 2025. "Estoy contento con el nivel mostrado", añadió Alcaraz.

El jugador de El Palmar, de 22 años, número uno del mundo, se enfrentará en segunda ronda con el francés Valentin Royer, con el que nunca se ha medido. Está situado en el puesto 60 de la clasificación mundial.

Finalista en Hangzou el pasado año, sin título alguno en su carrera, eliminó en primera ronda a su compatriota Pierre Hughes Herbert, procedente de la fase previa.