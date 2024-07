Alcaraz: "He intentado no pensar que jugaba contra un zurdo"

El español Carlos Alcaraz aseguró este domingo, tras vencer al francés Ugo Humbert en Wimbledon, que intentó no pensar que jugaba contra un zurdo y que la derrota ante Jack Draper en Queen's le ayudó a aprender. Fue el segundo partido que jugó en hierba contra un zurdo después del que perdió en Queen's con el tenista británico.

"Creo que jugar contra zurdos siempre es difícil. En Queen's lo hice por primera vez y creo que aprendí un poco de ese partido. Los cortados en el lado de la ventaja, que son tan difíciles de coger. Me he sentido bien hoy, he jugado un alto nivel. He intentado no pensar que jugaba contra un zurdo", dijo el español, que firmó uno de los puntos del torneo para ganar el segundo set, al levantarse de una caída y correr de un lado a otro de la pista.

"Increíble, supongo", dijo Alcaraz para describirlo.

"Yo solo intento luchar cada bola, cada punto. Sin importar en qué parte de la pista esté. Para tratar de darme la oportunidad de seguir vivo en el punto. Quiero demostrarle al oponente que no importa qué tiro lance que voy a estar ahí. Así soy", señaló.